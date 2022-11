La picante crítica de Checho Pérez a Max Verstappen: "Ganó dos campeonatos gracias a mí"

"Estoy muy sorprendido, no sé que pasó. Especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí", manifestó con mucha bronca "Checo" en declaraciones a Fox Sports tras terminar en el séptimo lugar. El azteca se mostró muy molesto porque desde que se unió a Red Bull en 2021, trabajó para que Verstappen logre ser campeón del mundo.