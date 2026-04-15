15 de abril de 2026 Inicio
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La nueva vida de un exjugador de Boca: de la depresión a querer volver al fútbol

El exmediocampista logró rehacer su camino después de años difíciles. Ahora proyecta un regreso desde una función diferente dentro del deporte.

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Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.

Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.

  • El exmediocampista atravesó momentos personales complejos que lo alejaron por completo de la actividad profesional.
  • Supo integrar planteles destacados durante una de las etapas más recordadas del club de la Ribera.
  • Tras superar problemas de salud mental, reconstruyó su rutina laboral lejos de las canchas.
  • Actualmente proyecta regresar al ámbito deportivo desde una función diferente vinculada a su formación.

La historia de Luis Darío Calvo deja a la vista uno de los recorridos más particulares dentro del fútbol argentino. Luego de haber formado parte de Boca, su carrera tomó un rumbo inesperado cuando distintos problemas personales impactaron de lleno en su vida profesional.

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Aunque compartió plantel con varias figuras emblemáticas y llegó a cumplir el sueño de vestir la camiseta del Xeneize, su recorrido dentro del deporte no logró sostenerse como muchos imaginaban en sus primeros años. Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.

Con el paso del tiempo, el exfutbolista debió reconstruirse fuera de la actividad profesional y encontrar estabilidad en otro ámbito laboral, atravesando un proceso de recuperación personal luego de años difíciles marcados por la depresión.

Hoy, ya con otra perspectiva y después de superar esa etapa, mantiene intacto su deseo de reencontrarse con el club donde comenzó su carrera, aunque ahora con la intención de hacerlo desde una función distinta.

Luis Darío Calvo

La vida de Luis Darío Calvo

A partir de 2005, Luis Darío Calvo comenzó a atravesar una profunda depresión que modificó por completo su vida cotidiana y su relación con el deporte. El exjugador reconoció que durante ese período perdió incluso el interés por mirar partidos, mientras enfrentaba una fuerte crisis tanto en lo personal como en lo económico.

Gracias al acompañamiento de su familia, logró superar ese difícil momento y reconstruir su día a día fuera del ambiente profesional. Actualmente, a sus 48 años, trabaja en una línea de colectivos en Buenos Aires, ocupación que le permitió encontrar estabilidad luego de varios años de incertidumbre.

Luis Darío Calvo

Más allá de haberse alejado del alto rendimiento, nunca perdió el vínculo con la actividad física y el deporte. En su rutina actual continúa disputando encuentros amateurs y entrenando junto a amigos en San Miguel.

Además, decidió enfocarse en nuevos objetivos personales y académicos. Luego de finalizar la secundaria, inició el ingreso a la carrera de Kinesiología en la Universidad de Hurlingham con la intención de formarse profesionalmente y, en el futuro, volver a Boca desde otro rol ligado a esa área.

Luis Darío Calvo

Su paso por el fútbol

Luis Darío Calvo debutó en Boca en 1995, con apenas 18 años, en un empate 2-2 frente a Deportivo Español. Durante su estadía en el club disputó 19 partidos oficiales entre 1995 y 1998, etapa en la que compartió plantel con figuras como Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Martín Palermo.

Pese a haber integrado uno de los planteles más destacados de la institución, su participación dentro del equipo principal fue limitada y no logró continuidad. Según se detalla en su recorrido, entrenadores como Carlos Bilardo lo relegaron en varias oportunidades hasta devolverlo a la cuarta división.

Luego de su salida del conjunto de la Ribera, continuó su carrera en distintos equipos del país y del exterior. Pasó por Rosario Central, donde jugó siete encuentros y marcó un gol, además de vestir las camisetas de Banfield e Independiente Rivadavia dentro del fútbol argentino.

Su trayectoria internacional incluyó pasos por AEK Atenas, Kalamata y Panachaiki en Grecia, Jorge Wilstermann en Bolivia, Virtus Lanciano en Italia y San Salvador FC en El Salvador, club en el que cerró su carrera profesional en 2008.

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