14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La historia del futbolista latinoamericano que jugó en Europa y por una lesión durísima tuvo que dejar los botines

Su recorrido quedó marcado por un final prematuro cuando parecía destinado a la élite. Hoy transita otra etapa lejos de la competencia profesional.

Por
El abrupto final de su carrera estuvo marcado por constantes hernias discales.

El abrupto final de su carrera estuvo marcado por constantes hernias discales.

X @Adominguez15

  • El exdefensor español debió finalizar su carrera profesional a una edad temprana por graves problemas físicos.

  • Había logrado destacarse en el fútbol europeo como una de las promesas de mayor proyección en su puesto.

  • Durante su trayectoria obtuvo títulos importantes y llegó a vestir la camiseta de la selección española.

  • Luego de su retiro, atravesó un complejo proceso de adaptación para reconstruir su vida fuera de las canchas.

Álvaro Domínguez fue uno de los defensores jóvenes con mayor proyección de su generación y durante varios años su nombre estuvo vinculado a un futuro de élite dentro del fútbol europeo. Su crecimiento deportivo hacía pensar en una carrera extensa en la máxima competencia internacional, respaldada por actuaciones destacadas y una evolución constante dentro del campo de juego.

Emiliano Endrizzi está en libertad y tiene prohibido salir del país.
Te puede interesar:

El jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión fue imputado por intimidación pública

El español construyó su camino desde muy joven y logró instalarse rápidamente en equipos de primer nivel, donde comenzó a demostrar condiciones que lo transformaron en una pieza importante dentro de cada plantel que integró. Su rendimiento lo llevó a ganar notoriedad en Europa y a ser observado como uno de los zagueros con más potencial de su época.

Pese a eso, cuando parecía encaminado hacia los mejores años de su carrera, su presente dio un giro que no esperaba. Una serie de complicaciones físicas vinculadas a su espalda alteraron por completo su continuidad profesional y afectaron de manera directa su rendimiento dentro de la cancha.

Finalmente, luego de varios intentos por recuperarse y mantenerse en actividad, el futbolista se vio obligado a ponerle punto final a su carrera de manera anticipada, dejando el deporte profesional con apenas 27 años.

Alvaro Dominguez

Álvaro Domínguez y su paso por el fútbol

Álvaro Domínguez nació en Madrid y desde corta edad mostró condiciones destacadas para el deporte. Su talento lo llevó a incorporarse a las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, institución en la que comenzó a sobresalir por sus cualidades defensivas hasta llegar al primer equipo en 2008.

Con el correr de las temporadas se consolidó dentro del plantel principal y pasó a ser una de las piezas más importantes del conjunto español. En 2010 integró el equipo que conquistó la Europa League, mientras que ese mismo año también celebró la obtención de la Supercopa de Europa luego de la victoria frente al Inter de Milán.

Su crecimiento continuó durante los años siguientes y en 2011 alcanzó uno de los momentos más altos de su carrera al transformarse en uno de los referentes del Atlético de Madrid, además de recibir convocatorias para la selección española. Incluso llegó a portar la cinta de capitán en distintas oportunidades.

Luego de varias campañas positivas en España, decidió dar un nuevo paso en su carrera y emigró a la Bundesliga para incorporarse al Borussia Mönchengladbach. En ese club mantuvo un buen nivel, aunque las lesiones comenzaron a aparecer de forma cada vez más frecuente y terminaron condicionando su continuidad.

Alvaro Dominguez

Su vida después del retiro

El abrupto final de su carrera estuvo marcado por constantes hernias discales que afectaron seriamente su espalda. Pese a intentar diferentes tratamientos para seguir en actividad, el dolor persistente se volvió imposible de sobrellevar. Domínguez pasó por cinco operaciones antes de tomar la determinación definitiva de retirarse del deporte profesional.

La salida del fútbol representó un golpe personal importante para el exdefensor, que durante meses debió afrontar el vacío generado por abandonar la rutina que había formado parte de su vida desde joven. El cambio repentino implicó dejar atrás entrenamientos, partidos y el ambiente competitivo al que estaba acostumbrado.

En distintas entrevistas, el propio exjugador reconoció que atravesar esa etapa fue uno de los desafíos más complejos de su vida. Aunque recibió contención de familiares y amigos, admitió que la nostalgia por sus años dentro de la cancha estuvo presente de manera constante durante mucho tiempo. Con el paso de los años, logró volver a encaminar su vida personal y encontrar una nueva etapa lejos de la competencia profesional, aunque su vínculo con el deporte continúa siendo una parte fundamental de su historia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los socios de River tendrán que realizar la fila virtual desde las 10 para sacar la entrada para el Superclásico

Se ponen a la venta las entradas para el Superclásico: a qué hora arranca y cómo comprar

Boca recibirá a Barcelona de Ecuador desde las 21 en La Bombonera

Boca buscará revalidar su triunfo en Chile ante Barcelona en La Bombonera

Emiliano Endrizzi pidió disculpas.

El futbolista de Gimnasia de Jujuy habló por primera vez tras ser liberado: "Estoy arrepentido"

El defensor catamarqueño de 32 años arribó a Jujuy a principios del año pasado y disputó 8 partidos. 
play

Liberaron al jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó de "bomba" en un avión

Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.

El futbolista que pasó de la cancha al estudio: la historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía

El micro de Berekum Chelsea fu atacado y murió el jugador DominicFrimpong.

Tragedia en el fútbol: asesinaron a un jugador durante un robo al micro del plantel

Rating Cero

Emilia Attias se separó del Turco Naim.

Bomba: Emilia Attias reveló el verdadero motivo de su separación con el Turco Naim

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 

Marvel apuesta a Sydney Sweeney para relanzar la saga de X-Men: ¿qué heroína interpretaría?

La impactante transformación física de Robert Pattinson para su nuevo papel en Dune.

El cambio abrupto de Robert Pattinson para la película Dune

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.
play

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

En las últimas horas se confirmó la muerte de Felipe Staiti miembro fundador de Los Enanitos Verdes.
play

A los 64 años, murió Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

últimas noticias

El abrupto final de su carrera estuvo marcado por constantes hernias discales.

La historia del futbolista latinoamericano que jugó en Europa y por una lesión durísima tuvo que dejar los botines

Hace 11 minutos
La aplicación permite geolocalizar vinchucas y evacuar dudas.

Científicos argentinos crearon una app para monitorear las vinchucas

Hace 13 minutos
González declaró ante la Justicia en Comodoro Rivadavia.

Habló el padrastro de Ángel López: "Nosotros somos inocentes"

Hace 13 minutos
Conforme avanzan las semanas, cada uno de los equipos decidirá cuál será la ciudad indicada que tenga todo lo necesario para poder instalarse cómodamente y que la logística y los tiempos no sean un problema a la hora de desplazarse a otros puntos.

Dónde estarán las bases de cada selección que juegan el Mundial 2026

Hace 17 minutos
Emiliano Endrizzi está en libertad y tiene prohibido salir del país.

El jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión fue imputado por intimidación pública

Hace 19 minutos