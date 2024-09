La notable maniobra de Franco Colapinto para pasar a Pierre Gasly en su debut en la Fórmula 1

El debutante tuvo un buen ritmo y luego de largar con gomas medias hizo su detención en los boxes en la vuelta 16° y con neumáticos duros llegó a girar un segundo más rápido que el resto.

"Estoy contento. Hicimos una buena carrera, estoy digiriendo todo. Obviamente que la primera carrera la voy a recordar por siempre", señaló Colapinto tras su primera carrera en la Fórmula 1 de manera oficial.

En ese sentido, se mostró muy agradecido con el equipo que lo ayudaron "a progresar rápidamente y tener buen ritmo". "No había tenido nunca la goma dura, no había hecho más de 8 vueltas seguidas y bueno ahora de golpe hice 53 y me fue muy bien", agregó.

La próxima fecha será en dos fines de semana en Singapur, en una de las carreras nocturnas de la Máxima y en un escenario más complicado como el callejero de Marina Bay.

La destacada maniobra de Franco Colapinto para pasar a Pierre Gasly en su debut en la Fórmula 1

El pilarense sobrepasó al francés en la chicana luego de haberse puesto a la par en la recta principal en el giro 31.