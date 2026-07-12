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12 de julio de 2026 Inicio

Video: el golazo impresionante de Julián Álvarez para el 2 a 1 de la Selección argentina ante Suiza

El delantero sacó un remate desde afuera del área, luego de un pase de José Manuel "Flaco" López y le dio la ventaja al equipo de Lionel Scaloni en el tiempo suplementario.

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El gol de Julián para el 2-1.

El gol de Julián para el 2-1.

El delantero Julián Álvarez convirtió el 2 a 1 a los 6’ del segundo tiempo del alargue, tras el empate 1 a 1. De esta manera, la Selección argentina se puso al frente ante Suiza en los cuartos de final en el Mundial 2026 y lo selló con el 3 a 1 de Lautaro Martínez.

El atacante metió un golazo.
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El primer tanto lo había convertido Alexis Mac Allister a los 9 minutos del primer tiempo y Dan Ndoye había marcado la igualdad. Ante el empate parcial, se jugó el alargue y fue ahí donde el actual delantero del Atlético Madrid metió el tanto con un derechazo desde afuera del área tras el centro de José Manuel Flaco López.

Mundial 2026: nuevo récord de Lionel Messi tras el gol de Alexis Mac Allister

En el partido de cuartos de final del Mundial 2026, Alexis Mac Allister convirtió el primer gol para abrir el marcador de cabeza luego de un centro de córner de Lionel Messi, quien otra vez sumó un récord a la lista. De esta manera, la Selección argentina se adelanta 1-0 ante Suiza.

El capitán del equipo le dio el pase de zurda desde el tiro de esquina para que el mediocampista marque el primero. La asistencia fue la nro. 10 de Lionel y, aunque ya era el máximo asistidor con 9, estiró la ventaja.

A pesar de que las asistencias son 11, la FIFA tomó como gol en contra el tanto del Cuti Romero para el 3 a 2 contra Cabo Verde, en el cual Messi había dado una asistencia de córner, como en esta jornada.

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