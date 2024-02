La inesperada visita de Carlos Alcaraz a la Bombonera

El nacido en Murcia buscará revalidar su coronación en la edición 2022 del torneo local, enfrentando el jueves próximo al argentino Camilo Ugo Carabelli (96° del ránking). "Este año veo al torneo cómo para ser un ATP 500. La pista está muy bien, la organización es muy buena. Es maravilloso. Si este torneo se convierte en un 500 no me extrañaría para nada", afirmó el español a la prensa.

Expresando buenas sensaciones con el público argentino y el torneo, Alcaraz afirmó que "el año pasado me encantó el torneo. La gente es maravillosa, fue un torneo increíble para mí y quise regresar este año". Con respecto a su actualidad y los oponentes a vencer el deportista, el español no dudó en enfatizar que "hoy en día Djokovic y Sinner son los rivales a vencer para todo el mundo. Soy un chico que sueña a lo grande, soy ambicioso. Miro a los mejores del mundo y me motivan a dar lo mejor de mi cada día".

Con su visita a la Bombonera y al Club de la Rivera, la promesa (y actualidad) del tenis mundial se sumó al selecto grupo de tenista de renombre mundial que pisaron el césped del "templo bloquense": el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.