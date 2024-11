La increíble confesión de Lionel Scaloni: "Estuve cerca de..."

El director técnico campeón del mundo en 2022 confesó, en una entrevista con el canal de streaming Neura Media, que casi deja la Selección argentina. "Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido" , aseguró el santafesino.

Embed Lionel Scaloni, en @neuramedia, le confesó a @fantinofantino que estuvo cerca de dejar la Selección argentina. pic.twitter.com/T9VFLP7SGI — Lucas Burgoa (@lucasburgoa) November 8, 2024

Luego de levantar la Copa del Mundo, Scaloni no se sintió cómodo en su continuidad en el conjunto albiceleste, y manifestó sus sensaciones en ese momento: "Sentía que no estaba al 100%, no estaba cómodo, necesitaba una reflexión, había sido muy pesado lo que había pasado".

Además, agregó: "Yo lo hablo con mi esposa, lo hablé con Aimar, te ponés a pensar que logramos algo impensado, la gente te pide más. Pararse a pensar, no te ayuda", expresó.

Por último, concluyó: "No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo. Intento no recordar. Si no, me costaría dormir".