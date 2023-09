La increíble coincidencia en el gol de Lionel Messi que ilusiona a los hinchas de Boca

Video: Juan Pablo Varsky no se pudo contener e insultó a Lionel Messi después del gol a Ecuador

El periodista Lucas Beltramo, confeso hincha de Boca, hizo el descubrimiento: el gol fue al minuto 77:07, un siete de septiembre.

messi gol tuit

Eso generó un sinfín de repercusiones y memes que sugerían que "la séptima" está cada vez más cerca, prefiriendo confiar en las supuestas señales que da el destino.

Como si fuera poco, el tuit de Beltramo cuenta que Messi está a punto de alcanzar a Juninho, máximo goleador de tiro libre. ¿Cuántos goles tiene? sí, 7.

Con sorpresas, Almirón paró un equipo de cara al partido entre Boca y Almagro por Copa Argentina

El entrenador de Boca, Jorge Almirón, llevó a cabo este jueves el primer entrenamiento formal de fútbol de la semana y paró un posible equipo de cara al encuentro ante Almagro, que se jugará el domingo desde las 17:30 por los octavos de final de la Copa Argentina.

Los delanteros uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel no fueron titulares por decisión de Almirón, por lo que Darío Benedetto integró el equipo y de esta manera podría tener una nueva oportunidad desde el inicio frente al Tricolor. No obstante, Boca tendrá otra práctica este viernes en la que se observará si el DT repetirá el once o si recurrirá a otros jugadores.

El mediocampista Cristian Medina se entrenó diferenciadamente debido a que tiene una molestia muscular. Si bien todavía no le realizaron estudios médicos, está descartado para el cotejo ante Almagro. Incluso, por este motivo, el futbolista regresó de la Selección argentina Sub 23 tras una breve estadía, tras haber sido convocado por el entrenador Javier Mascherano.

También trabajaron diferenciadamente los futbolistas Valentín Barco y Luca Langoni, quienes se recuperan de diferentes lesiones. Por el lado del jugador de 19 años, realizó movimientos livianos con pelota y desde el cuerpo técnico prefieren aguardar el tiempo necesario para que esté en condiciones de jugar contra Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Langoni, por su parte, podría reintegrarse al grupo la próxima semana.

En tanto, el lateral Luis Advíncula y el delantero Norberto Briasco tampoco estuvieron en Ezeiza por haber sido citados para la Selección de Perú y Armenia, respectivamente, en el marco de la fecha FIFA de esta semana y principios de la próxima.

Jorge Almirón Télam

El equipo que paró Jorge Almirón en Boca

El DT estableció un once y además de la ausencia del uruguayo, también se destacó la presencia del mediocampista Ezequiel Bullaude, quien desde su llegada a la institución no fue titular en ningún partido, aunque ingresó unos minutos en la derrota contra Tigre en la Bombonera.