Copa Davis 2025: Argentina juega contra la Alemania de Alexander Zverev en el Final 8

El equipo capitaneado por Javier Frana disputará en Bolonia la serie de cuartos de final con sus máximas figuras: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Argentina inicia el sueño llamado Final 8 en Copa Davis.

La Selección Argentina de Tenis YPF inicia su participación en el Final 8 de Copa Davis y enfrentará a Alemania, equipo que cuenta con el N°3 del mundo, Alexander Zverev. Se jugarán dos singles y un dobles para poder avanzar a semifinales de la competencia donde esperan España y República Checa.

El capitán Javier Frana eligió a sus mejores tenistas y ya se definieron los cruces: en el primer turno Tomás Etcheverry enfrentará a Jan-Lennard Struf, y en el segundo turno, Francisco Cerúndolo se medirá contra Alexander Zverev.

El último enfrentamiento de la serie será el dobles y tendrá a Horacio Zeballos y Andrés Molteni para la representación argentina, y la dupla Kevin Krawietz y Tim Puetz, una de las más destacadas.

La selección ganadora pasará a las semifinales, instancia donde ya se encuentran Bélgica, que venció a Francia, e Italia que superó a Austria, y se enfrentan entre sí. Mientras que, el ganador de la llave entre Alemania y Argentina enfrentará al vencedor entre España y República Checa.

En cuanto al historial por competencias, el equipo argentino domina el historial 7-3 ante Alemania. La última vez que se enfrentaron fue en las Finales 2019 en Madrid.

