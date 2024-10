La IGJ escala su batalla contra la AFA y advierte que la reelección de Chiqui Tapia "no tiene ninguna validez"

Crece en conflicto entre la Inspección General de Justicia ( IGJ ) y la Asociación del Fútbol Argentina ( AFA ), luego que la entidad deportiva lleve a cabo la Asamblea anual donde reeligieron como presidente a Claudio "Chiqui" Tapia y se aprobaron modificaciones en los torneos locales . Su titular, Daniel Vitolo, advirtió que lo ocurrido en Ezeiza el jueves por la tarde "no tiene ninguna validez" y es "irregular". “Cuando tengamos todo el panorama veremos que hacemos ¿Quién sabe que va a ocurrir?”, explicó.

“El tema de la IGJ es bastante sencillo porque ya lo dijimos antes, para nosotros lo que ha ocurrido en la asamblea no tiene ninguna validez, lo único que tiene validez en la asamblea, desde el punto de vista de nuestra mirada jurídica exclusivamente, es que se ha podido aprobar los estados contables, financieros y el presupuesto de recursos y gastos el año 2025 y el informe de la comisión fiscalizadora respecto de estos documentos y esa esa la decisión de la asamblea ha tomado”, señaló en un primer momento Vitolo.

Luego detalló que "el resto de las cuestiones que han resuelto, que es la reforma del estatuto de la asociación civil y tambien la reelección y cambiar los periodos del Consejo Directivo del resto de las autoridades, para nosotros es ineficaz, irregular y nulo".

"Para nosotros eso no ocurrió, es un tema que ocurrió para ellos, pero no ocurrió ni para los efectos jurídicos que puede tener eso en la vida diaria”, enfatizó el funcionario de la IGJ.

En el mismo sentido, Vitolo apuntó de manera directa contra Tapia al compararlo Julio Humberto Grondona, anterior presidente de la AFA: “Hay cosas que hemos visto en reiteradas veces a lo largo de la historia. ¿Cómo fue la vida en la época de Grondona?¿Quién preguntaba sobre la legalidad y como terminó la historia?,. Durante ese tiempo, Grondona siempre hizo lo que quiso. Hay una tradición de que marca que si usted tiene éxito deportivo puede hacer lo que se le da la gana”.

Retomando la legalidad de la Asamblea, aclaró que "ellos no van a poder revalidar lo que hicieron frente a la IGJ. Acá si no hay una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que de vuelta nuestra resolución ellos no pueden inscribir en el registro público ni las nuevas autoridades ni los cambios aprobados, esto es absolutamente inválido”.

Y acerca de lo que pueda ocurrir en un futuro, sobre una posible intervención de la AFA por parte del Gobierno advirtió: “Cuando tengamos todo el panorama veremos que hacemos ¿Quién sabe que va a ocurrir?”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desarrolló la Asamblea General Ordinaria en el predio Lionel Messi de Ezeiza, donde Claudio "Chiqui" Tapia fue reelegido como presidente hasta 2028 y se eliminaron los descensos de la Liga Profesional. Además, se anunció que realizará una presentación en la Cámara de Apelaciones en lo Civil a la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), que declaró como irregular la convocatoria. La pelota, ahora la tiene la Justicia.

Con la presencia de veedores de la IGJ y escribanos de la casa madre del fútbol, se llevó adelante la reunión de los dirigentes. Al cabo de poco más de dos horas, hubo determinaciones muy importantes: desde la reelección de Tapia como máxima autoridad de la AFA por cuatro años y la anulación de los dos descensos de la Liga Profesional 2024, por lo cual habrá 30 clubes en la máxima categoría en 2025.

En tal sentido, durante el encuentro las autoridades de las instituciones aprobaron el Balance 2023-2024, que dio un superávit de 12 mil millones de pesos; el cambio de domicilio legal a la provincia de Buenos Aires (así la AFA dejará de estar bajo la órbita de la IGJ); y podrá haber hasta cinco mandatos consecutivos.

Tapia fue elegido por aclamación de los 44 asambleístas presentes, ya que se ausentó el representante de Estudiantes de La Plata, mientras que el delegado de Talleres de Córdoba -el vicepresidente primero Rodrigo Escribano- votó en contra de la orden del día, cuestionó el balance presentado y decidió no dar quórum cuando se trataron la reelección de la máxima autoridad y el cambio en los descensos, entre otras cuestiones. El dirigente cordobés fue silbado por algunos de los presentes, ya que el club hizo la presentación en la IGJ.