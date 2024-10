El Gobierno no descarta intervenir la AFA si incumple con la decisión de la IGJ y realiza la asamblea

La decisión del IGJ, comunicada el martes, hizo lugar a un reclamo del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien pidió que se suspendan las elecciones anticipadas previstas para este mes, un año antes de lo que correspondía. Según argumentó, esta decisión limitaba la posibilidad de que otros clubes propusieran candidatos alternativos.

La IGJ declaró "la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la AFA para el día 17 de octubre de 2024", así como "del Orden del Día fijado y establecido" para la reunión.

Entre los fundamentos, señaló que la Ley del Deporte establece que los presidentes de las asociaciones civiles deportivas pueden tener "un máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas". Sin embargo, la AFA admite hasta cuatro mandatos y pretende ampliarlo a cinco, por lo que "se estaría apartando aún más de lo dispuesto en esa norma".

También destacó que el mandato de las actuales autoridades de AFA finaliza en octubre de 2025 y adelantar las elecciones llevaría el plazo de vigencia de los cargos de 4 a 3 años, es decir que se reducirían "en una cuarta parte".

El Ministerio de Justicia, por su parte, respaldó la decisión del IGJ. "Reafirmamos que nadie está por encima de la ley. Las decisiones de la AFA deben ajustarse estrictamente a derecho y garantizar el respeto a la normativa vigente, preservando el orden institucional. Nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad es irrenunciable", planteó la cartera en un comunicado.

Más tarde, un fallo del Juzgado Civil 66 de la Ciudad de Buenos Aires habilitó la realización de la asamblea. El escrito lleva la firma del juez Christian Ricardo Pettis, a cargo del caso iniciado por Pablo Toviggino. El tesorero de la asociación era quien buscaba evitar la intervención de la IGJ para lograr que se lleve adelante la sesión en la que se votará la continuidad de Tapia como presidente de la AFA y se definirá la eliminación de los descensos.

El juez argumenta que la decisión de la IGJ no está firme porque aún están vigentes los plazos para que AFA apele. Además advierte al organismo que tiene que remitir la decisión a la Justicia porque sino “se estaría convirtiendo en juez y parte”. Por último señaló que el Código Procesal fija que este tipo de apelaciones suelen otorgarse con efecto suspensivo.

Ante la realización de la asamblea, el titular del IGJ, Daniel Vitolo, advirtió en Radio Rivadavia: "Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado".

Pero, en medio de la polémica, Tapia consiguió otro aliado importante además del Juzgado Civil 66: la Conmebol, quien lo consideró "habilitado" para poder llevar adelante su cargo.

A horas de la Asamblea en AFA, Javier Milei cruzó al Chiqui Tapia: "Afano, siempre"

En la previa de la asamblea que finalmente se llevará a cabo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el presidente Javier Milei apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia, con un duro posteo en las redes sociales.

El mandatario publicó una caricatura de Gaturro, personaje de Nik, en la que replica una especia de entrevista a al mandamás del fútbol argentino: “¿AFA si o AFA no?”, a lo que Tapia contesta: “Afano, siempre”.

Al lado de Tapia, está la presencia del gato, que define al presidente de la AFA como “Cheque Tapia”, dejando expuesta la disputa en torno a la conducción del fútbol nacional y la polémica por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La caricatura muestra una versión Tapia, sentado en un sillón, con un vaso de whisky, un habano, y joyas, lo que generó fuertes reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Milei apoyaron la crítica y apuntaron a presuntas irregularidades en la AFA.

La AFA se reunirá este jueves a las 16 en el predio Lionel Messi de Ezeiza a pesar de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que declaró como irregular la convocatoria. Allí se resolverá la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente hasta el 2029.

La dirigencia tiene el consenso para que siga al frente en el período 2025-2029 luego de estar al frente desde marzo del 2017. Pero antes, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, hizo una denuncia, ya que las elecciones oficiales debían ser en octubre del 2025.