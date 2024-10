La AFA desafía al Gobierno y realizará la asamblea donde se ratificará la reelección de Chiqui Tapia

Sin embargo, como la IGJ tardó mucho en definir, la mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino hizo una presentación en un Juzgado Civil de la Ciudad y allí se dio la habilitación. Pero la IGJ se expidió y volvió a estar en contra de que suceda.

Ante esto, Chiqui Tapia aseguró que se iba a llevar adelante y allí no solo van a votar la reelección, sino también de la anulación de los descensos de Primera División, el torneo de equipos y la mudanza de la sede de AFA de Viamonte hacia el Pedio de la AFA.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, advirtió en Radio Rivadavia: “Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”.

Pero, en medio de la polémica, Tapia consiguió dos aliados importantes: uno es la Conmebol, quien lo consideró “habilitado” para poder llevar adelante su cargo, y el Juzgado Civil 66, quien dijo que la intervención de la IGJ no estaba firme.

A pesar de la resolución de la IGJ, un fallo de la Justicia habilita la asamblea de la AFA

Un fallo del Juzgado Civil 66 habilitó la realización de la asamblea de la AFA en la que se iba a votar la reelección de Claudio Tapia, que había sido suspendida por la Inspección General de Justicia (IGJ).

El escrito lleva la firma del juez Christian Ricardo Pettis, a cargo del caso iniciado por Pablo Toviggino. El tesorero de la asociación era quien buscaba evitar la intervención de la IGJ para lograr que se lleve adelante la sesión en la que se votará la continuidad de Tapia como presidente de la AFA y se definirá la eliminación de los descensos.

El juez argumenta que la decisión de la IGJ no está firme porque aún están vigentes los plazos para que AFA apele. Además advierte al organismo que tiene que remitir la decisión a la Justicia porque sino “se estaría convirtiendo en juez y parte”. Por último señaló que el Código Procesal fija que este tipo de apelaciones suelen otorgarse con efecto suspensivo

"Conflicto AFA -Gobierno. Fallo de hoy: Confirma la realización de la Asamblea de mañana", informó la periodista especializada en judiciales Vanesa Petrillo en su cuenta de X.