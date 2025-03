La historia del futbolista que fue abandonado por sus padres y ahora le piden dinero de por vida

A esto se sumó un duro momento familiar. "Llega un burofax al club donde tengo una denuncia por parte de mi padre. Yo me he criado con mis abuelos después de pasar por el orfanato, donde me dejaron mis padres con dos años. Mi padre me exige manutención para el resto de su vida", contó a El Partidazo de COPE.

"He tenido que ir a los servicios sociales para pedir información, he leído cosas de mi vida y un niño necesita tener una madre y un padre como referentes; yo por suerte tuve a mis abuelos. Mi madre, cuando yo firmo con el Arsenal, también me manda un burofax pidiéndome dinero", agregó.

Lucas Pérez en Deportivo La Coruña Instagram @10lp

La decisión de abandonar el Deportivo se terminó de definir cuando Pérez, después de varios cruces con los directivos, recibió una carta donde le pedían un "compromiso explícito" para la presente temporada. "Me hacen ver que no saben lo que es el Deportivo para mí, porque dudan del capitán. Lo mejor es echarse a un lado", lamentó.

Quién es el futbolista Lucas Pérez

Lucas Pérez Martínez nació en La Coruña el 10 de septiembre de 1988, donde fue criado por sus abuelos paternos en el popular barrio de Monelos. Empezó su carrera en el Victoria CF y pasó por el Deportivo Alavés antes de fichar para el equipo B del Atlético de Madrid.

Como no lograba dar el salto al primer equipo colchonero, se fue al Rayo Vallecano B, donde sí llegó a jugar siete partidos. En 2011 se fue al fútbol ucraniano; jugó para el Karpaty Lviv y el Dinamo Kiev antes de firmar para el PAOK Salónica FC de Grecia, donde se quedó un año.

En julio de 2014 volvió a España para jugar a préstamo en el Deportivo La Coruña, y en agosto del año siguiente el club le compró su pase al Salónica. En agosto de 2016 fue comprado por el Arsenal y con esa camiseta pudo jugar la Champions League. Volvió al Depor para la temporada 2016-2017 que terminó con el descenso a Segunda División.

Después de pasar por el West Ham, el Deportivo Alavés, el Elche y el Cádiz, volvió a La Coruña en diciembre de 2022, que para ese momento estaba en la tercera categoría del fútbol español, y consiguió el ascenso a la Segunda División. En enero de este año anunció que dejaba el club para jugar en el PSV Eindhoven.