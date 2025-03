Polémica: el futbolista que ganó todo con Messi en Barcelona y no lo eligió como el mejor de la historia

"Yo era muy fan de Hristo Stoichkov, marcó mi infancia", empezó a enumerar Piqué. "Luego te diría que el siguiente que marcó mi infancia, que cuando estaba en el Barça para mí era la hostia y cuando se fue al Madrid rompió muchos corazones, es Luis Figo. Hizo mucho daño, pero me gustaba mucho", continuó.

"Una vez me hice un poco más grande, me hizo mucha ilusión jugar contra Totti. Creo que es una de las primeras camisetas que me hizo mucha ilusión en un Manchester United-Roma", agregó. En cuarto lugar, eligió a "Ronaldo, porque era muy especial" y "es de lo mejor que ha habido".

Messi pique

"Y el último, te diría que muy especial, es Ronaldinho. Me acuerdo que no llegué a jugar con él, porque cuando llegué se fue del Barça. Son un poco los jugadores que yo he crecido con ellos y que han sido más especiales o me han hecho más ilusión en momentos concretos", concluyó.

La ausencia de Messi en la lista causó polémica, sobre todo al tener en cuenta declaraciones anteriores de Piqué. "Creo que ya no hay dudas. Es el mejor jugador de la historia del fútbol. Elevó al Barcelona a otra dimensión", había asegurado a ESPN luego de que la Pulga levantara la Copa del Mundo.

Los números de Lionel Messi en su carrera

Lionel Messi ha tenido una carrera impresionante en la que no se cansó de romper récords. Sumando participaciones a nivel clubes y con la Selección argentina, convirtió 1.277 goles en 1.481 partidos, un promedio de 0.86 por encuentro, con el agregado de que hizo 157 dobletes y 50 hat tricks. También dio 382 asistencias.

Hasta el momento, obtuvo 46 títulos, de los cuales 6 fueron con la Selección argentina (Mundial Sub 20 de 2005, Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Copa América de 2021 y de 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022). A nivel clubes, ganó cuatro Champions League, tres Supercopas de la UEFA y tres Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, entre otros.