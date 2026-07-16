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16 de julio de 2026 Inicio

La Fórmula 1 compartió la alegría de Franco Colapinto en el paddock tras la clasificación de la Selección argentina

La cuenta oficial de la categoría compartió un video del piloto de Alpine en el corazón logístico con la casaca de Argentina tras haberle ganado a Inglaterra en semifinales.

Por
Colapinto

Colapinto, con la casaca argentina.

Redes sociales

El piloto Franco Colapinto llegó al paddock con la camiseta de la Selección argentina luego de la victoria ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La cuenta oficial de la Fórmula 1 mostró como el argentino sacó chapa de finalista: “Here comes Franco”.

Franco Colapinto esá subido a la Scaloneta y chicaneó a sus compañeros ingleses de Alpine. 
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Tras el triunfo, el argentino usó sus redes sociales para expresarse: “Qué felicidad. Vamos la repu... madre. Vamos la puta madre”. También, compartió una de las imágenes más icónicas de Diego Maradona celebrando su gol ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 y otra de Enzo Fernández tras el empate y otra de Lionel Messi.

Pero ya con el resultado puesto, el argentino llegó al corazón logístico de la Fórmula 1 y cayó con la 10 de Messi y con el mate en la mano en la previa del Gran Premio de Bélgica, que se disputará del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps.

También, Alpine compartió una foto del piloto dándole un beso al escudo de la Selección argentina. “El chico más feliz en el paddock hoy”, escribieron en la cuenta oficial. Fiel a su estilo, respondió con el cántico: "Un minuto de sileeencio...".

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El emotivo mensaje de Ángel Di María a los jugadores de la Selección argentina tras clasificar a la final

Luego de la victoria de la Selección argentina a Inglaterra en el Mundial 2026, Ángel Di María compartió unas emotivas palabras para sus excompañeros, quienes jugarán una nueva final del mundo, que recorrieron las redes sociales. “No podemos pedirles más nada”, expresó.

En su cuenta de Instagram, compartió el posteo de AFA donde aparecen los jugadores y escribió: “Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino”.

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