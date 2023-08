La FIFA suspendió a Luis Rubiales por 90 días tras el beso a Jenni Hermoso

La novela suma un nuevo capítulo, dado que cuando se esperaba que el Presidente diera un paso al costado, dio una conferencia de prensa en la que, inesperada e insólitamente se defendió y aseguró que no va a renunciar a su cargo.

Es por eso que la propia FIFA decidió tomar cartas en el asunto y en las primeras horas del sábado, a través de la Comisión Disciplinaria: "Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy, se extiende por un periodo inicial de noventa días, y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta Comisión Disciplinaria contra el Sr. Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto".

En el comunicado que lanzaron oficialmente desde la máxima autoridad del fútbol mundial, que también se ordena "al Sr. Luis Rubiales que se abstenga, mediante el mismo o terceros, de contactar o intentar contactar con la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano".

Dicha disposición también rige "para la Real Federación Española de Fútbol y a sus oficiales o empleados, de manera directa o a través de terceros".

"La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario", concluye la comunicación oficial.

La decisión se da después de que todas las jugadoras que fueron campeonas del mundo renunciaran a la Selección con el objetivo de apoyar a su compañera Jenni Hermoso, futbolista que aseguró ser presionada por parte de la RFEF para desmentir lo ocurrido.

La Real Federación Española de Fútbol denunciará a Jenni Hermoso

Luego de que la involucrada desmintiera el consentimiento del beso que le dio Rubiales a los ojos de todo el mundo, la federación decidió iniciar acciones legales contra ella para defender a su presidente.

"La RFEF y el señor Presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora", indicó el organismo en un comunicado oficial, según consignó AFP.

La entidad acompaña su comunicado de cuatro fotos para defender su versión de que fue la jugadora la que levantó del suelo al presidente, y no al revés, asegurando que "los pies de Rubiales están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora".

Rubiales foto La RFEF difundió fotos falsas para respaldar la declaración de Luis Rubiales.

Además, la Federación le respondió a las jugadoras internacionales que anunciaron su negativa a volver a jugar con la Selección española bajo la dirección de los actuales dirigentes de la RFEF recordando que "la participación en la Selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".

Sin embargo. el intento de manipulación por parte de la federación perdió credibilidad en segundos dado que muchos seguidores comenzaron a reflotar los videos de la entrega de medallas refutando el relato de Rubiales, dado que allí se muestra claramente que Hermoso nunca lo alzó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHugoLescano%2Fstatus%2F1695244902144123230&partner=&hide_thread=false ¿Por qué sabemos que el beso de Luis Rubiales, - presidente de la Real Federación Española de Fútbol-, no fue consentido por Jenni Hermoso ? El Lenguaje Corporal de la futbolista refleja de manera sutil la incomodidad y el rechazo en el momento mismo del beso retirando su abdomen… pic.twitter.com/tCRcETRuFS — Hugo Lescano (@HugoLescano) August 26, 2023

Escándalo: Jenni Hermoso desmintió a Rubiales

La jugadora español de fútbol Jenni Hermoso aseguró que "en ningún momento" consintió el beso del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en un comunicado firmado junto con sus compañeras campeonas del mundo, que amenazan con no volver a la Selección española si el dirigente no se va.

"Quiero aclarar que tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente" Rubiales, afirmó la jugadora en un comunicado publicado por su sindicato Futpro en la plataforma X.

"No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", añadió Hermoso en el comunicado, firmado por cerca de 80 jugadoras, entre ellas las 23 campeonas del mundo.

Hermoso reaccionó de esta manera a las palabras del presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, en la mañana de este viernes asegurando en una Asamblea Extraordinaria que el beso fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

"Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que ha atentado contra la dignidad de las mujeres", asegura el comunicado del Futpro.

Las campeonas del mundo "esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones" como las ocurridas en la final del Mundial.

El comunicado de Futpro está firmado por cerca de 80 futbolistas y exfutbolistas, entre las que se encuentran las 23 campeonas del mundo. Las firmantes piden "cambios estructurales reales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo" y amenazan con no volver a vestir la camiseta nacional si no hay cambios en la cúpula federativa.

"Todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes", asegura el comunicado. "Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español", concluye la nota.