Luis Rubiales no renunciará a su cargo tras el beso a Jenni Hermoso y montó una vergonzosa defensa

La escena se volvió cuanto menos llamativa, dado que ante esa frase, se ve a muchas personas, entre ellas el DT de la Selección, aplaudiendo la polémica frase del dirigente.

Enseguida refutó: "Fue un beso espontáneo. Sé que hay una foto en la que ve que la estoy agarrando con las dos manos, pero fue espontáneo, mutuo y consentido, que es la clave de todas las críticas".

De esta forma, el máximo titular de la entidad futbolística se contradice, dado que hace solamente apenas unos días, fue el propio Rubiales quien había hecho un video pidiendo disculpas por la aberrante situación.

Enseguida volvió a minimizar el hecho y se preguntó: "¿Es tan grave como para que yo me vaya cuando he hecho la mejor gestión en la historia del fútbol español? ¿Creen que voy a dimitir? Bueno, les voy a decir algo. No voy a dimitir". Esta última frase fue seguida de aplausos por gran parte de los presentes en la conferencia.

El Presidente contó la secuencia completa durante la entrega de medallas e, intentando justificar su repudiable accionar, dijo: "Ella fue la que me subió en brazos, me tocó las caderas y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo 'vale'".

El Futpro, la asociación internacional conformada exclusivamente por mujeres para velar por los intereses del fútbol femenino, emitió un comunicado y pidió “medidas ejemplares” para con Rubiales, Presidente de Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras besar a la jugadora Jenni Hermoso en la consagración por el Mundial femenino.

“Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”, inicia el comunicado del sindicato por medio de la futbolista.

El mismo además, condena de manera rotunda las “conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres” y solicitó a la RFEF “medidas ejemplares” que “vele por los derechos de nuestras jugadoras”.

Incluso el organismo apela al Consejo Superior de Deportes (CSD) a que “dentro de sus competencias, apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo”.