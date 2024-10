La exfutbolista que se abrió una cuenta de OnlyFans y sufrió comentarios machistas

"No queda nada que probar a alguien más o a mí misma. Sé lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona. No me arrepentiré de dejarlo. Pero sí me arrepentiré de experiencias que tuve que pasar, pero algunas estaban fuera de mi control", anunció en sus redes sociales.

Nikkole Teja futbolista OnlyFans Instagram @nikkoleteja_

La estadounidense desmintió que el conflicto con Puebla se haya debido a su cuenta de OnlyFans, ya que "la liga sabía que tenía mi página azul y nunca fue un problema", según aseguró en una entrevista. "No fue la experiencia que quise, y siento que el ambiente está un poco tóxico. Al final mi decisión fue para ser feliz", explicó.

Quién es Nikkole Teja, la exfutbolista que vendía contenido en OnlyFans

Nikkole Teja nació en Washington, Estados Unidos, el 9 de diciembre de 1999. Se formó como futbolista en ese país pero desarrolló su carrera profesional en la Liga MX mexicana. Tras un breve paso por las Tuzas del Pachuca, donde no llegó a debutar, se estrenó como mediocampista con Necaxa el 28 de enero de 2022.

La modelo se convirtió en la primera jugadora no formada en México en jugar en el equipo femenino de Necaxa. Sin embargo, no pudo encontrar continuidad y solo hizo nueve apariciones en ese torneo antes de abandonar el club en julio. La falta de oportunidades futbolísticas la llevó a abrir su cuenta de OnlyFans al año siguiente.

Los insultos y comentarios machistas afectaron su carrera profesional. Luego de un paso por Puebla que duró solo 19 días, Teja anunció que se retiraba del fútbol con solo 24 años para dedicarse a proyectos personales vinculados con la televisión, aunque no descartó seguir jugando de manera amateur.