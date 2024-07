La esperanzadora estadística de Julián Álvarez que favorece a Argentina en la previa de los Juegos Olímpicos

“Obviamente estoy ilusionado con los Juegos Olímpicos. Desde que me llamó Masche le dije que sí, que me gustaría. Después tuve que hablar con el club y hubo unos ida y vuelta para que me dejen ir hasta que lo conseguí", contó en diálogo con AFA Estudio.

En su corta carrera ya ganó casi todo lo que se podría ganar: Copa Libertadores, Champions League, Copa América (en dos ocasiones) y Mundial. Le queda solamente una cuenta pendiente, que son los Juegos Olímpicos: "Es la única competición que me falta ganar. Jugarla para mí es un privilegio. Esperamos que vaya bien”.

Julián Alvarez gol a Canadá @CopaAmerica

Además, hay una estadística que favorece al exRiver y que ilusiona de cara a estos Juegos Olímpicos. Todas las competencias que jugó por primera vez las ganó, lo que parece ser un récord imbatible para el nacido en Calchín.

París 2024: el fixture de Argentina en los Juegos Olímpicos

Miércoles 24/7 10 am vs. Marruecos

Sábado 27/7 10 am vs. Irak

Martes 30/7 12 pm vs. Ucrania

A partir del 2 de agosto se jugarán los octavos de final, compuestos por los dos primeros de cada grupo. Los ganadores de cada llave avanzarán a cuartos de final y así sucesivamente hasta la final del viernes 9 de agosto a las 13, en el Parque de los Príncipes.