La drástica decisión que evalúa Owono tras la muerte de Jesús de Miguel por el choque que protagonizó con él El arquero recibe ayuda psicológica y su entorno pide respeto para él y su familia. El duro momento que está atravesando. Por Agregar C5N en









Jesús Owono se encuentra recibiendo terapia para procesar lo que sucedió.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra, se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera luego de la muerte de Jesús de Miguel, y según su entorno llegó a plantearse dejar el fútbol. El golpe emocional es tan fuerte que, de acuerdo con Ana Maye, persona de máxima confianza del jugador desde que tenía 14 años y Coordinadora General de la selección absoluta masculina de Guinea Ecuatorial, el sentimiento de culpa lo desborda, a tal punto que evalúa retirarse.

El club puso a su disposición ayuda psicológica, con profesionales que lo acompañan y lo ayudan a comprender que lo ocurrido fue un accidente. También le muestran videos de otros deportistas que vivieron situaciones traumáticas similares, para que procese lo sucedido y recupere de a poco la confianza. Pero el proceso no es fácil. "Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto", explica Maye.

Owono es un joven profundamente religioso y encuentra en la Biblia una referencia en su vida. "Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador", relata Maye.

El drama alcanza también a su familia. Su madre viajó a Andorra para acompañarlo, mientras el resto permanece en el País Vasco, y la presencia de periodistas en la puerta del domicilio familiar aumenta su angustia.

La decisión que tomó el papá de Jesús de Miguel El padre de Jesús de Miguel miraba por televisión el partido entre Tenerife y Andorra desde un hotel, y vio el fuerte choque de su hijo, de 30 años, con el arquero Jesús Owono. Minutos más tarde tomó la decisión de dirigirse a la ciudad donde se desarrollaba el encuentro, según lo cuenta Alejandro, un vecino de Navahermosa que conoce a la familia, en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

Según su relato, el hombre no pudo contener el llanto y sufrió una fuerte impresión. "El papá estaba viendo el partido en el hotel y cuando vio la entrada empezó a llorar y a sentirse mal por su hijo. Viendo la gravedad, enseguida tomó un vuelo y se fue a Tenerife. Eso fue un poco lo que pasó", explicó. La muerte del delantero causó una fuerte conmoción en Navahermosa, donde era muy conocido y mantenía un vínculo cercano con los vecinos. Alejandro destacó el cariño que despertaba. "Es una entrada durísima. Es muy conocido aquí. Él siempre pasaba por acá. La gente lo quería mucho. Era muy simpático, agradable y con muchas ganas de vivir", señaló. El vecino contó además que su hermano logró comunicarse con el padre del jugador, y que los familiares pidieron respeto por su intimidad. La alcaldesa, María Soledad Ortiz, expresó el dolor del pueblo al diario ABC. "El pueblo está muy triste porque es una pérdida muy grande, era muy joven", manifestó, y dijo que mantuvo contacto por WhatsApp con la madre del futbolista, quien recordó las numerosas temporadas que Jesús pasó en la localidad.