6 de noviembre de 2026 Inicio
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El fiscal desestimó el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y pidió que se investigue posible evasión

Consideró que no se pudo corroborar esa acusación y solicitó que el expediente pase al fuero penal económico ante supuesta evasión tributaria.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo
El fiscal consideró que no se pudo corroborar el enriquecimiento ilícito de Adorni.

El fiscal consideró que no se pudo corroborar el enriquecimiento ilícito de Adorni.

El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que la causa en la que se investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni debe pasar al fuero penal económico por el supuesto delito de evasión tributaria.

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Se trata de la causa en la que se imputó a Adorni por enriquecimiento ilícito por irregularidades en sus declaraciones juradas. Sin embargo, el fiscal advirtió que no se pudo probar un incremento patrimonial injustificado en la función pública.

Así pidió que la causa sea enviada al fuero penal económico, para profundizar sobre la situación fiscal del exfuncionario. Debe resolver el juez Ariel Lijo.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

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