La desubicada frase del presidente de Unión: "Más que por Demichelis, iría por Evangelina"

Luego, rápidamente en el mismo diálogo con D Sports Radio, se disculpó entre risas por esta afirmación y la relacionó con el mal momento por la salida de Méndez del Tatengue: "Perdón. Es un momento complicado y uno trata de tomarlo con un poco de soda".

Por otro lado, Spahn apuntó contra Méndez por la manera en la que el entrenador se fue de Unión. "No la comparto ni la justifico. Pensé que me iba a llamar después del partido pero no lo hizo. A veces no es fácil llamar para explicar lo inexplicable", lamentó el presidente del club santafesino con TyC Sports.

La maniobra de Vélez con el Gallego Méndez que hizo explotar de bronca a Unión

Tras la goleada a Independiente y tener un buen rendimiento en Unión de Santa Fe desde su llegada, Sebastián Méndez renunció a su cargo de manera sorpresiva para continuar su carrera como entrenador de Vélez.

Según anunciaron en un comunicado en sus redes, el Tatengue anunció que el Gallego presentó su renuncia “de manera unilateral e indeclinable” y emitieron un gran repudio por la decisión del exfutbolista y con su par de Liniers.

“La decisión intempestiva de Sebastián Méndez nos genera una gran decepción al igual que el accionar de Vélez Sarfield contactando a un entrenador que está en plena competencia y que tiene contrato vigente con otro club de la misma liga y torneo”, escribió la institución en el comunicado.

Por su parte, el Tate anunciaron que “ante esta situación y habiendo agotado todas las posibilidades de convencer a Méndez se iniciaron gestiones para la contratación de otro cuerpo técnico que asumirá en los próximos días”.

Por su parte, en Vélez, que todavía no se pronunció al respecto, reemplazará a Marcelo Bravo, quien asumió interinamente tras la salida de Ricardo Gareca.