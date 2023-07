La contundente respuesta de Talleres a Boca por el pase de Valoyes: "Se va a ir..."

“Hay muchos pedidos por Valoyes y definitivamente se va a ir de Talleres”, confirmó Fassi haciendo referencia a México, Rusia y MLS sobre el futuro del delantero que fue fundamental en el equipo en el último tiempo.

Respecto al posible traspaso de Valoyes a Boca, Fassi reconoció que si bien con Boca tiene “una excelente relación”, también aclaró que una posible venta al fútbol argentino será fácil. “Hicimos muchas cosas con ellos. Admiro mucho a Román. Boca ya tiene las pretensiones de Talleres y está en ellos, pero también hay ofertas de Rusia y México muy buenas”, señaló en diálogo con Radio Continental.

Al mismo tiempo, detalló cuál es la contraoferta que le hizo la T para una posible negociación: "Incluye jugadores y dinero, es muy difícil que Valoyes pueda ser pagado en el mercado local por lo que vale, entonces la propuesta que les hicimos es un mix, entre jugadores y dinero”.

La respuesta de Diego Valoyes ante una posible salida de Talleres

Tras el empate de Talleres ante Gimnasia y Esgrima La Plata 2-2 en Córdoba por la 26° fecha de la Liga Profesional, el delantero fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Boca.

“No sé si fue una despedida, ya veremos qué pasa. Todavía nos queda un partido, así que no me echen todavía. De mi futuro no sé nada, pregúntenle a Andrés (Fassi, presidente del club)”, señaló.