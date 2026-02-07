8 de febrero de 2026 Inicio
Cuándo vuelve a jugar River tras la dura derrota contra Tigre

El Millonario cayó 4-1 contra el Matador en el Monumental por el torneo Apertura y apuntará a dar vuelta la página en su próximo partido.

River ya se prepara para su próximo partido.

River perdió con Tigre.
River sufrió un durísimo golpe en el Monumental: no hizo pie y perdió 4-1 con Tigre

El próximo partido de River será contra Argentinos Juniors, que este sábado perdió 2-1 con Racing en Avellaneda. El encuentro se llevará adelante el jueves a partir de las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

Gallardo
Marcelo Gallardo ya prepara el próximo partido de River.

El último encuentro entre el Millonario y el Bicho se produjo el 25 de mayo de 2024, cuando Argentinos Juniors se impuso 1-0 en la Paternal por la tercera fecha de la Liga Profesional con un gol de Alan Lescano, uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino.

En tanto, la última vez que River ganó en el Diego Armando Maradona fue el 2 de octubre de 2022, en el marco de la fecha 22 de la Liga Profesional. En esa oportunidad, el conjunto de Núñez goleó 3-0 con tantos de Juan Fernando Quintero, Lucas Beltrán y Agustín Palavecino.

Cuánto dinero podría recibir River si Arsenal compra a Julián Álvarez

River podría recibir una suma millonaria si Arsenal, puntero de la Premier League inglesa, concreta la compra de Julián Álvarez, ya que el club de Núñez conserva un porcentaje por derechos de formación que se activa ante cada transferencia internacional del delantero.

Según versiones coincidentes de medios británicos, Arsenal analiza avanzar por Julián Álvarez en la próxima ventana de transferencias, una vez finalizada la temporada europea. La cifra que se maneja para una eventual operación ronda los 100 millones de euros, un monto que activaría automáticamente el mecanismo de solidaridad de la FIFA, por el cual River recibiría el 3,5% del pase total.

De concretarse en esos valores, el club presidido por Stefano Di Carlo embolsaría alrededor de 3,5 millones de euros, un ingreso relevante en un contexto de fuertes inversiones, como la ampliación del Estadio Monumental y la planificación de refuerzos. Además del impacto económico inmediato, la operación volvería a poner en valor el trabajo formativo de River, que ya se benefició en transferencias anteriores del delantero surgido de sus divisiones inferiores.

