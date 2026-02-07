Cuándo vuelve a jugar River tras la dura derrota contra Tigre El Millonario cayó 4-1 contra el Matador en el Monumental por el torneo Apertura y apuntará a dar vuelta la página en su próximo partido. Por + Seguir en







River ya se prepara para su próximo partido. X (@LigaAFA)

River perdió 4-1 con Tigre en el estadio Monumental en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026, por lo que registró su primera derrota en el campeonato luego de dos triunfos y un empate. Ahora, buscará recuperarse en la próxima jornada.

El próximo partido de River será contra Argentinos Juniors, que este sábado perdió 2-1 con Racing en Avellaneda. El encuentro se llevará adelante el jueves a partir de las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

Gallardo Marcelo Gallardo ya prepara el próximo partido de River. Redes sociales El último encuentro entre el Millonario y el Bicho se produjo el 25 de mayo de 2024, cuando Argentinos Juniors se impuso 1-0 en la Paternal por la tercera fecha de la Liga Profesional con un gol de Alan Lescano, uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino.

En tanto, la última vez que River ganó en el Diego Armando Maradona fue el 2 de octubre de 2022, en el marco de la fecha 22 de la Liga Profesional. En esa oportunidad, el conjunto de Núñez goleó 3-0 con tantos de Juan Fernando Quintero, Lucas Beltrán y Agustín Palavecino.

