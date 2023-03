La conmovedora revelación de Brian Fernández: "Toqué fondo".

Magallanes pasa a ganar 1-0 a Always Ready

En diálogo con DSports Radio, Fernández habló de su presente. "Yo toqué fondo. Ahora volví a apostar por Colón, quiero irme por la puerta por donde entré, no quiero irme por atrás" , señaló el futbolista del Sabalero acerca de la nueva oportunidad que tendrá en el equipo que ahora dirige Néstor "Pipo" Gorosito.

"Estoy muy agradecido con Gorosito y con Colón por la oportunidad que me dieron. Me siento parte de ellos y espero que pronto puedan tenerme a disposición para jugar. Pipo me lleva de la mejor manera. Le agradezco siempre la oportunidad. Vengo haciendo las cosas bien y quedaron contentos", aseguró el exjugador de Racing y Defensa y Justicia.

Además, Fernández detalló cómo fueron los exámenes médicos para que se cierre su pase a Colón. "Para llegar me hicieron estudios de sangre, de orina, chequeos cardiológicos". Añadió que utilizará el dorsal 23 y que firmó su contrato con el Sabalero hasta el próximo 30 de junio.

Por otro lado, reveló que el defensor Facundo Garcés asiste con él a los entrenamientos y tienen una buena amistad: "Me pasa a buscar todos los días. Me ayuda a entrenar y quiere que esté de la mejor manera".

Brian Fernández habló de sus hermanos

El futbolista también se refirió a sus hermanos Leandro y Nicolás,también futbolistas, y expuso que los considera sus referentes: "Quiero estar como Leandro, el 'Uvita. Como el resto de mis hermanos. Quiero seguir el camino de ellos y me gustar ver cómo están actualmente".