Crisis en San Lorenzo: los jugadores se reunieron con Marcelo Moretti y amenazaron con no entrenarse por las deudas

Los futbolistas reclaman por la falta de pago de los salarios desde julio y como represalia se presentaron tarde a la práctica. El próximo encuentro del Ciclón será el viernes ante Deportivo Riestra en Boedo.

A los jugadpres de San Lorenzo le deben los sueldos de julio

A los jugadpres de San Lorenzo le deben los sueldos de julio, agosto y septiembre.

La crisis económica e institucional de San Lorenzo parece no tener tregua, con el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia, el plantel se reveló y amenazó con no entrenarse hasta tanto se normalice la deuda.

Este martes, los jugadores se presentaron media hora más tarde al entrenamiento después analizar la posibilidad de ni siquiera no asistir, pero con la intervención de Carlos "La Roca" Sánchez, el mánager del club hizo calmar las aguas.

El mánager y los referentes se reunieron con el dirigente en el palco de Brubank, donde personal de seguridad custodió el encuentro. El dirigente se comprometió a abonar las deudas que persisten desde julio.

El grupo de jugadores, que ya venía con signos de fastidio, considera que el club “volvió a faltar a la verdad” respecto a los compromisos económicos asumidos. De acuerdo a lo que informaron en TyC Sports, la semana pasada el club había realizado el pago, sin embargo, al día de hoy “a algunos jugadores aún no se le acreditó el sueldo”.

alexis cuello san lorenzo

Más allá que por el momento la situación está “solucionado” ya que los jugadores decidieron volver a los entrenamientos, este nuevo conflicto se da en medio de un clima de total tensión después que el propio presidente se había presentado ante la Justicia para argumentar por qué no podía efectivizarse la quiebra del club que pidió el fondo suizo AIS Investment Fund por una deuda de 2020 e intentó refinanciar los 4.7 millones de dólares que se deben.

Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo

En medio de este escenario, San Lorenzo tiene un próximo el compromiso correspondiente a la 14° fecha del Torneo Clausura en el Nuevo Gasómetro este viernes 31 desde las 19 frente a Deportivo Riestra.

Actualmente, el Ciclón se encuentra sexto en la Zona B con 19 puntos a 8 de los líderes del grupo que son, justamente su próximo rival, los blanquinegros y Rosario Central. Por el momento, en dicha posición el conjunto de Boedo estaría dentro de los ochos que se aseguran el pase a los octavos de final.

