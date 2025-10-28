No va más: Darío Benedetto se fue de Newell's tras apenas cuatro meses y sin goles

La Lepra anunció que el delantero rescindió su contrato con el club, por lo que se marchó luego de haber jugado solo nueve partidos.

El delantero Darío Benedetto rescindió su contrato con Newell's luego de jugar apenas cuatro meses en el club rosarino y no marcar goles , ya que no iba a ser considerado por el entrenador interino de la Lepra, Lucas Bernardi , luego del despido de Cristian Fabbiani.

En su cuenta de la red social X, la institución santafesina anunció la salida de Benedetto, quien tiene 35 años: "El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa".

El futbolista, que anotó su último tanto el 5 de febrero de 2024 para Boca en un partido contra Tigre, había sido presentado el 12 de junio en la Lepra, donde jugó solo nueve partidos, no anotó goles y apenas brindó una asistencia. Antes de desempeñarse en Newell's, tuvo un fugaz paso por Olimpia de Paraguay , con 12 encuentros disputados y sin tantos convertidos.

Su mejor etapa en el fútbol argentino se produjo en Boca, ya que su gran primer ciclo en el Xeneize (2016-2019) lo catapultó al fútbol europeo, donde desembarcó en Olympique de Marsella. Sin embargo, un flojo desempeño en el fútbol del viejo continente hizo que vuelva al club de La Ribera y su segunda etapa pasó sin pena ni gloria, por lo que debió irse en condición de libre en 2024 al Querétaro de México , donde jugó ocho cruces y no convirtió goles.

El recuerdo de Darío Benedetto sobre su salida de Boca

El delantero Darío Benedetto, recordó su salida de Boca en julio de 2024 y afirmó que no añora su etapa en el Xeneize: "Lo sigo como hincha, miro todos los partidos, apoyando, pero no extraño".

En diálogo con ESPN en abril, Benedetto reconoció que debía culminar su ciclo en el Xeneize, luego de arribar al club en enero de 2022 para tener una segunda etapa: "Lo sigo tranquilo, como hincha. Miro todos los partidos, apoyando, pero no extraño. Es una etapa totalmente cerrada para mí. Mi ciclo en Boca estaba cumplido. De esa manera se lo trasladé a Riquelme y Delgado. Por eso mi salida fue buena. No hubo lío ni nada".

En tal sentido, analizó el momento de Boca y aseguró que apoya al equipo. "Sé que hay un plantel extraordinario. Es cuestión de que agarren confianza. Desde mi lado, apoyar como hincha. A la cancha siempre voy a volver como hincha, así lo siento. Ojalá puedan levantar", expresó.