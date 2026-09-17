17 de septiembre de 2026 Inicio
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La atleta que compitió cubierta de heces pidió disculpas y renunció al triunfo en Hyrox

Joanna Wietrzyk reconoció que debió abandonar la prueba tras sufrir una incontinencia intestinal y decidió retirar su resultado en Beijing. También tuvo palabras hacia sus compañeras, al público y a los organizadores.

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La atleta que compitió cubierta de heces pidió disculpas y renunció al triunfo en Hyrox

La atleta que compitió cubierta de heces pidió disculpas y renunció al triunfo en Hyrox

La australiana Joanna Wietrzyk, protagonista de una polémica durante una competencia de Hyrox en Pekín, pidió disculpas públicamente por haber continuado en carrera después de sufrir una fuerte incontinencia intestinal y anunció que renunciará al triunfo que había conseguido.

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La atleta de 22 años se expresó este jueves a través de sus redes sociales y reconoció que, pese a haberse sentido bien al comienzo de la prueba, tomó una decisión equivocada al permanecer en el circuito después del episodio.

"Mirando hacia atrás, lamento haber decidido no salir de la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente", señaló Wietrzyk en su comunicado. Además, asumió la responsabilidad por haber continuado y pidió disculpas por las consecuencias que tuvo su decisión sobre el resto de los participantes.

La deportista también dirigió sus disculpas a los ciudadanos chinos, sus competidoras, los espectadores y la organización de Hyrox por lo ocurrido durante la competencia.

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La deportista retiró el resultado y los puntos de Beijing

Wietrzyk había completado la prueba en 1 hora, 1 minuto y 23 segundos y se había quedado con el primer puesto de la categoría femenina Pro. Sin embargo, tras la polémica generada por las imágenes del episodio, decidió retirar retroactivamente su participación.

"En reflexión, decidí retirarme de la carrera de manera retroactiva y renunciar a los puntos que obtuve", explicó la atleta. De esta manera, su resultado dejará de ser contabilizado en la clasificación y no sumará para sus posiciones de temporada ni para las competencias de campeonato.

La decisión llega después de varios días de cuestionamientos por lo sucedido en Pekín. Hyrox también reconoció fallas en la respuesta durante la competencia y anunció modificaciones en sus procedimientos para afrontar situaciones similares en el futuro. Su cofundador, Moritz Fürste, pidió disculpas y admitió que la organización debería haber intervenido de inmediato.

Wietrzyk cerró su mensaje asegurando que tomará un tiempo para recuperarse y reflexionar junto a su familia, lejos de la exposición generada por el episodio.

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