Jugó en River con Gallardo, lo vendieron a la Lazio y hoy trabaja en su ferretería

Mallorca vs. Real Madrid, por Fecha 1 de España - Primera División

No son muchos los futbolistas que después del retiro deciden alejarse de los vestuarios. Muchos continúan como DT, otros se unen a una comisión directiva y algunos simplemente eligen el puesto de mánager. Pero en este caso, luego de colgar los botines, Leonardo Talamonti elige la calma del pueblo donde vivió su infancia.

Talamonti Lazio.jpg Leonardo Talamonti en su paso por la Lazio, en la Serie A italiana. Google

Cómo fue la carrera de Leonardo Talamonti

El defensor santafecino debutó en primera en el 2001 en Rosario Central, con 20 años. Su primer ciclo en el “Canalla” fue muy bueno, mostrando un gran nivel, jugó hasta el año 2004, donde fue prestado a la Lazio de Italia. Allí solo disputó una temporada, para luego volver a la Argentina y jugar en River en el año 2005.

Al "Millonario" llegó cedido a préstamo por una temporada, pero tuvo un breve paso disputando solamente 32 partidos y convirtiendo 2 goles. Ya en el 2006, Talamonti decide volver a la liga italiana, donde encontraría uno de sus lugares en el mundo: Atalanta. Allí jugó más de 80 partidos y hasta llego a ser capitán, pero en el año 2011 tomó una decisión que cambiaría su carrera para siempre.

Ese mismo año en el que Central desciende a la B Nacional, Leonardo decide volver para intentar ayudar al club que lo hizo debutar, lo mismo que había hecho en el Atalanta donde descendió y luego ascendió nuevamente. En 2013 logra el objetivo, aunque años después manifestó que no se sintió parte de ese ascenso del "Canalla" debido a la poca cantidad de partidos que jugó. Su segundo ciclo no fue el mejor y terminó con un recorrido en varios clubes del ascenso, para finalmente ponerle fin a su carrera en el año 2017 jugando para Platense.

La vida de Leonardo Talamonti tras su retiro del fútbol

Luego del retiro, Talamonti decidió girar su vida en un sentido diferente. En la actualidad, maneja durante todo el día su propia ferretería en Álvarez, su pueblo natal. “Abro el local a las 7.30 y cierro a las 19.30. Estoy todo el día adentro. Me gusta mucho el rubro, el hecho de interactuar con la gente del otro lado del mostrador, asesorarlos, me apasiona”, expresó el ex futbolista.

Además, pese a que se alejó del mundo del fútbol profesional, el ex defensor no cortó de lleno con su pasión y también se dedica a entrenar chicos en Unión Álvarez, un club del pueblo. Si bien para muchos futbolistas no es fácil la etapa después del retiro, algunos eligen seguir una carrera fuera del deporte, lo más alejados que puedan, contrariamente a lo que suele hacer la mayoría.