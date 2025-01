Jugó en la Selección argentina, la rompió en Europa y hoy es representante de futbolistas

Regresó al país para vestir la camiseta de Vélez, donde ganó el Clausura 2011. También pasó por el Celta de Vigo, el Atlético de Madrid, el Beijing Renhe FC y el Cádiz. Allí jugó dos temporadas hasta que, en mayo de 2021, anunció su retiro del fútbol profesional.

Augusto Fernández en la Selección argentina Instagram @augusto12fernandez

Fernández representó a la Selección argentina en varios amistosos y torneos. Tras disputar el Superclásico de las Américas de 2011, varios amistosos y partidos de Eliminatorias, el entonces técnico Alejandro Sabella lo incluyó en el equipo que salió subcampeón en el Mundial de Brasil 2014. Dos años después, jugó la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos.

El presente de Augusto Fernández como representante de futbolistas

Augusto Fernández, que surgió de River, actualmente representa a dos jugadores del club: Franco Mastantuono, la joven promesa convocada a la Selección Sub 20, y el arquero Jeremías Ledesma. De esta manera, el mediocampista sigue ligado al fútbol, pero desde un lugar diferente.

Augusto Fernández en Cádiz Instagram @augusto12fernandez

"Una vez que me retiré, hice un máster en gestión deportiva muy completo. Aún me sigo preparando, actualizándome, porque no te alcanza con haber tenido una carrera como futbolista, para todo necesitas preparación. Me gustaría defender al jugador, que en definitiva es la labor del representante", explicó a DSports.