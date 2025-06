Jugó en la Selección argentina, está en Europa y ahora se supo por qué no llegó a Boca

El defensor entrerriano Marcos Senesi, actual jugador del Bournemouth de Inglaterra e integrante del plantel de la Selección argentina que ganó la Finalissima en 2022, reveló por qué no se concretó su llegada a Boca hace unos meses, cuando Fernando Gago todavía no era el entrenador.

"Fue cuando llegó Fernando, no desde el Consejo", explicó respecto a los sondeos desde el club de la Ribera. "Tuve un contacto de parte de Fabri (Fabricio Coloccini). Como ya habíamos jugado antes, me preguntó si tenía ganas de volver. Fue simplemente eso", sostuvo durante una entrevista con ESPN.

"Me transmitió que ellos estaban interesados en ver si me gustaría volver al fútbol argentino y si me gustaría ir a Boca. Le dije que era tentador, pero no era el momento para volver al fútbol argentino. Tengo muchas cosas que hacer y siento que tengo más años acá en Europa y no es el momento", aseguró Senesi.

"Además, a las tres semanas me pasa que me lesiono. Era muy difícil hacer un traspaso de esa manera", señaló el defensor. "No sé cuándo quiero volver al fútbol argentino y si en algún momento se va a dar la chance. En esa situación, creo que la prioridad la tendría San Lorenzo, pero no le cierro las puertas a ningún club", remarcó.

Respecto a la Selección argentina, se mostró esperanzado en volver en próximas convocatorias y reconoció que está en el radar de Lionel Scaloni. "Tuve contactos con Walter (Samuel) en un momento que me estaba sintiendo muy bien, pero justo me lesioné y estuve tres o cuatro meses afuera", explicó.

Los números de Fernado Gago como DT de Boca

Fernando Gago asumió como entrenador de Boca el 14 de octubre de 2024 y tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el club decidió despedirlo el pasado 29 de abril, después de la derrota 2 a 1 ante River en el Superclásico. Ya había sido cuestionado en febrero, cuando el equipo fue eliminado por Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores.

En total, Gago dirigió a Boca en 30 partidos entre torneo local, Copa Argentina y Libertadores: fueron 17 victorias, 6 empates y 7 derrotas, lo que se traduce en una efectividad del 63%. Durante esos encuentros, el equipo anotó 44 goles y le marcaron 23. El ciclo duró 191 días, es decir, seis meses.