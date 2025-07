Juanfer Quintero expuso el pacto con Racing, aunque le dejó abierta la puerta a River: "Ya pasaron seis meses..."

Este domingo, JFQ brindó una entrevista y expuso la negociación con Milito y la Academia. "Fue un pacto, en ese momento en diciembre, cuando salgo de Racing, hablé con el presidente Diego Milito, con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quede tranquilo que no me iba a ir a River", dijo en Desnúdate con Eva.

Juanfer Quintero Quintero durante un entrenamiento en América de Cali. Instagram

En tal sentido, el enganche de 32 años advirtió que "ya pasaron seis meses" y dejó en claro su intención de volver a Núñez y, en especial, a ser dirigido por Marcelo Gallardo. Una situación que le daría más tensión a la relación entre River y Racing, luego del pago de 8 millones de dólares por la cláusula de rescisión del contrato de Maximiliano Salas.

Más allá del interés por Juanfer, River debe liberar el cupo de extranjeros. Actualmente tiene los seis espacios ocupados: Miguel Borja y Kevin Castaño (Colombia), Sebastián Boselli (Uruguay), Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia (Chile) y Matías Rojas (Paraguay).

Por lo pronto, Quintero dio a conocer que le adeudan un monto millonario en América de Cali y no seguirá en la institución: "Tuve una situación particular en América. No me pagaron durante seis meses, salvo algo básico y no es lo que esperaba. Prácticamente llevo seis meses sin cobrar y es mucho, mucho dinero".

La palabra de Juanfer Quintero sobre el pacto con Racing