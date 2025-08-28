28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 29 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Practicar actividades como la meditación, el yoga y otras técnicas de bienestar y autocuidado puede ser de gran ayuda para combatir la depresión. 
Te puede interesar:

Cuál es el género que tiene signos particulares si está deprimido según la psicología

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Abra su corazón al amor, le irá bien. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Se encuentra alegre y en buena forma.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. No está empleando demasiado bien su dinero. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Piense un poco más en usted y cuídese.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tras una dura jornada, dedíquese a

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto

Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto.

Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto

Rating Cero

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich.

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

últimas noticias

Martín Ascúa.

Martín Ascúa cerró su campaña en Corrientes: "Otra provincia es posible pero tenemos que construirla juntos"

Hace 9 minutos
Mauricio Chicho Serna.

Le robaron a Chicho Serna en Neuquén mientras cenaba en un restaurante

Hace 10 minutos
El jugador que supo estar en la Selección argentina tiene 21 años.

Alejandro Garnacho es el nuevo refuerzo de Chelsea: la cifra millonaria que recibió el United

Hace 10 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 29 de agosto

Hace 32 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

Hace 35 minutos