Juan Román Riquelme se quebró en llanto en vivo por algo que le dijo Flavio Azzaro

El vicepresidente de Boca no pudo contener la emoción ante las cariñosas palabras del periodista en el streaming que realiza junto con el expresidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler. “Esto no puede ser”, expresó y se levantó para que no lo tomen las cámaras.