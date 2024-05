En el podcast oficial del torneo contó: “Diego fue un gran amante del deporte argentino. Seguía a cada atleta, cada disciplina que él podía. Él siempre estaba presente, apoyaba mucho, le gustaba estar cerca del deportista, en el vestuario, en el hotel, en la cena”.

Y agregó: “Él se fue a Croacia a la final de la Copa Davis, que él también sabía que Argentina nunca la había conseguido, que habíamos perdido finales y todo. Pero bueno, él estuvo ahí todos los días y fue súper respetuoso”.

Pero profundizó y confesó que estuvo en el vestuario y que fue a saludarlos tras la obtención del trofeo: “Yo le doy mi camiseta con la que había ganado para que la tenga, porque él juntaba cosas de todos los deportistas. Bueno, me la recibe, me da las gracias. Me dice: ‘La voy a guardar en un lugar muy especial, pero dame la raqueta’. Así que también le doy la raqueta, se llevó la camiseta, la raqueta y todo lo que Diego quería, había que entregarlo”.