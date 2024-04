La reaparición de Guillermo Vilas en el cumpleaños de su hijo menor

Fuertes cruces en Diputados por las jubilaciones: el Gobierno envió a un asesor que no ocupa ningún cargo

En la foto, Vilas se ve abrazando al pequeño que está sonriente, frente a una torta de chocolate con frambuesas y una vela celeste, mientras la mamá le dedicó un mensaje: "Happy birthday my love".

La mujer tailandesa logró despejar la intriga sobre la actualidad de Vilas, a quien se le vio sólo los brazos, lo que generó el comentario de varios seguidores. Su familia resguarda la imagen del deportista de 70 años probablemente por los signos de deterioro cognitivo progresivo.

Guillermo Junior en la red social Instagram Redes Sociales

Entre los mensajes escribieron: "Guillermito te ves radiante, seguro es tu papá el que te sostiene, y que es un orgullo argentino, un gran hombre, que admiré siempre", dice uno. "Hola Guillermito, estas son las manos del que yo estoy pensando, contéstame que y hagamos de cuenta que nadie se entere ....y seamos muy felices , besos para todos, Ruben" y "Que felices nos hicieron esas manos empujando una raqueta!!!!", entre otras opiniones.

Guillermo Junior retratado por su madre Phiang Vilas Redes Sociales

La familia de Guillermo Vilas y Phiangphathu Khumueang

Guillermo Vilas y Pihangpathu Khumueang se casaron hace casi 20 años y tuvieron cuatro hijos: Andanin, Lalindao, Intila y Guillermo Jr. Se conocieron en el año 2000 cuando el ganador de 62 torneos de ATP se fue a Tailandia para cambiar su rutina. Se casaron dos veces: el 16 de mayo del 2005 y el mismo día pero del año 2016.

El tenista opinó sobre su mujer, 30 años menor que él: "Cuando nos conocimos, ella no sabía quién era. Creía que era leñador y que tenía muchas vacas. Hasta que me vio los zapatos y ahí se dio cuenta de que no era leñador".

Vilas junto a Phiang y sus tres hijas mayores en el Registro Civil

En 2003 tuvieron a su primera hija Andanin, y después tuvieron a sus otros hijos, Lalindao, Intila y Guillermo Jr, que el 3 de abril cumplió 7 años.