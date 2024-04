Juan Martín Del Potro se entrena en Madrid e ilusiona con una vuelta a las canchas

Hace algunas semanas, la Torre de Tandil le había confesado a Quique Cano que estaba encontrando su nuevo rol fuera de las canchas. Su alejamiento del tenis no tuvo que ver con una decisión personal por edad, sino una obligación física. Pero nunca confirmó su retiro.

Su último partido fue en febrero del 2022 en el Argentina Open cuando cayó en su debut frente a Federico Delbonis. Su vuelta había sido frustrada porque su rodilla una vez más lo dificultó para correr, de hecho, uno de los tiros recurrentes del azuleño fue el drop shot con el fin de que no pueda correr para devolver la bola.

Del Potro Redes sociales

Aunque aclaró que no tiene en mente volver a jugar al tenis en el corto plazo, ya que las intervenciones en la rodilla no tuvieron los resultados esperados, se entrena todas las semanas para poder seguir en forma.

En este caso, se lo pudo ver entrenando en la Plaza Mayor en la previa del Masters 1000 de Madrid que comenzará el 24 de abril. Lo cierto es que se trató solo de una especie de exhibición o Media Day en la que estuvo participando como jugador.

Aún no está retirado porque él no lo confirmó, a pesar de haber desaparecido del ranking ATP, pero no tiene planes de volver. Mientras tanto, otra de las teorías que surgieron es sobre un posible entrenamiento para el retiro de Rafael Nadal, quien confirmó que 2024 será su último año como tenista y el tandilense va a estar presente.