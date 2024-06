Jorge Sampaoli, sobre Lionel Scaloni: "Sin dudas fue mejor seleccionador que ayudante"

Jorge Sampaoli Jorge Sampaoli fue el DT de la Selección argentina en el Mundial Rusia 2018. Redes sociales

En tal sentido, destacó a los futbolistas que integran habitualmente la Selección argentina. "Las generaciones de jugadores marcan la fortuna de los seleccionadores. Por eso las apariciones de Paredes, De Paul y Lo Celso les brindaron a Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez tener mayor libertad. Mac Allister y Enzo Fernández le dieron frescura al equipo y les restaron responsabilidades a los de arriba", analizó.

En tanto, elogió a Messi por su postura como futbolista: "Es un genio porque sabe lo que va a suceder en el futuro. Sabía que en Rusia no iba a pasar, pero sí en Qatar. Eso le dio la confianza y la felicidad que no había tenido antes. Es extremadamente competitivo, no acepta la derrota y cuando la imagina se transforma y enoja mucho. La ve venir antes que todos, aparte de hacer lo que hace con la pelota en la cancha. Él sabía que iba a ser campeón del mundo".

Polémica: filtraron el sueldo de Lionel Scaloni en la Selección argentina

Se filtró cuánto gana Lionel Scaloni por ser director técnico de la Selección argentina, lo que habría generado problemas con la dirigencia de la AFA. Sucede que su sueldo es muy inferior respecto al resto de los técnicos.

El periodista Pablo Ladaga contó en Radio 10 que se dio a conocer un “informe secreto” que marca cuánto dinero ganan los DT de las selecciones de Latinoamérica y detalló cuál es el valor anual del campeón de la Copa América, Finalissima y el Mundial Qatar 2022: cobra u$s2.600.000.

El valor anual está por debajo de otros entrenadores: “Scaloni, por ejemplo, cobra casi lo mitad de lo que gana Marcelo Bielsa en Uruguay, donde le pagan más de 4 millones de dólares anuales. Es llamativa la diferencia".

"Scaloni cobra menos que el técnico de Brasil, que será el técnico de Brasil y todo lo que quieran pero no es conocido como él. Se llama Dorival Junior y por ejemplo acá en la Argentina no lo conoce nadie. Me cuentan que Daniel Garnero, el argentino que es técnico de Paraguay, gana más que Scaloni”, disparó.

El DT se encuentra en el sexto puesto. Y agrega: “el Bocha Batista, otro argentino que en este caso dirige a Venezuela, cobra más que Scaloni. Lo curioso es que ninguno ganó ni estuvo cerca de ganar la mitad de las cosas que ganó Scaloni".