Jorge Burruchaga: "Si me llaman, iría a dirigir a Independiente en este momento"

"La verdad que no me lo imaginaba. Había un gran problema económico y se debían saldar deudas, con juicios terminados, pero pensé que se iba a terminar esta situación, que es la más grave de la historia del club. Esto te lleva a la renuncia del presidente Doman y son momentos de incertidumbre ", describió el ídolo del Rojo de Avellaneda en diálogo con ESPN.

Ante un escenario muy complicado, en el que la institución no tiene presidente ni tampoco entrenador confirmado (Pedro Monzón trabaja como interino), Burru dejó en claro que pretende tener una nueva oportunidad: "En 2006, cuando me fui mal mientras estaba Julio Comparada como presidente, dije que algún día me gustaría volver. Hace un tiempo que digo que quiero volver a sentir esa adrenalina, me siento bien y tengo un gran cuerpo técnico. Si me llama Independiente, como lo hice con la anterior dirigencia como manager, iría a dirigir en este momento".

En la misma línea, el ganador de cinco títulos en el club -entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1984- advirtió que a él no le asusta la situación difícil que transita el equipo, ya que se encuentra en la zona baja de la tabla de posiciones: "He ido a clubes que estaban en zona de descenso y con problemas, las cosas no me fueron mal. Esto es Independiente, es distinto, hay sentimiento y un montón de situaciones que quiero volver a vivir".

Los hinchas de Independiente protestaron en la sede de Avellaneda

Luego de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente, cientos de hinchas realizan una protesta en la puerta de la sede social de Avellaneda, ubicada en avenida Mitre 470, en busca de una respuesta de la dirigencia sobre el futuro del club.

Los simpatizantes del Rojo de Avellaneda se juntaron para reclamar por la crisis institucional, económica y deportiva. Este martes se quedó sin presidente, tampoco tiene director técnico para el plantel profesional (el uruguayo Pablo Repetto había llegado a un acuerdo pero descartó la propuesta) y la mala campaña presiona con el temor de volver a descender.