Independiente: se cayó la llegada de Pablo Repetto tras la renuncia de Doman.

El entrenador Pablo Repetto no será el entrenador de Independiente y ya se lo comunicó a la dirigencia luego de la renuncia de Fabián Doman como presidente del Rojo, lo que agudizó la severa crisis institucional en el club y que llevó a que varios hinchas se congreguen en las afueras de la sede del club para exigir una respuesta de la Comisión Directiva.

El periodista Ignacio Genovart informó por C5N que Repetto le manifestó a la dirigencia del Rojo que no desea continuar con la negociación , por lo que finalmente no asumirá después del clásico del próximo domingo contra Racing, como se preveía anteriormente luego de un acuerdo entre el DT y la institución.

De esta manera, el Rojo deberá buscar un nuevo entrenador, mientras Pedro Monzón es el entrenador interino después de la salida de Leandro Stillitano el último marzo debido a los malos resultados del equipo en la Liga Profesional.

Néstor Grindetti sería el nuevo presidente de Independiente tras la renuncia de Doman debido a que llegó al club como vicepresidente primero, por lo que a la espera de la confirmación oficial, se transformaría en el flamante mandatario de la institución y por ende uno de los protagonistas de las negociaciones para la llegada del DT.

Independiente: la renuncia de Fabián Doman

Fabián Doman renunció como presidente de Independiente en medio de la crisis institucional, económica y futbolística que afecta al club, tan solo a seis meses de haber asumido.

El periodista, que había ganado las elecciones por amplio margen en octubre del año pasado, comunicó su sorpresiva salida de Independiente a través de sus redes sociales con una extensa carta.

De esta manera, se espera que asuma el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, vicepresidente primero del Rojo. Doman había llegado al cargo de presidente de la institución de Avellaneda con una alianza impulsada por el macrismo, con Cristian Ritondo y Grindetti a la cabeza.

De hecho, en un fragmento de la carta, Doman mencionó al diputado del PRO: "Mi agradecimiento personal para Cristian Ritondo, quien siempre me apoyó en todo".

"Logramos el objetivo que parecía imposible: sacar a Hugo Moyano y Yoyo Maldonado del club. Me presenté como candidato a presidente, aclarando en cada aparición en los medios, que mi gobierno sería de transición, por un solo período y por una sola razón: nadie se animaba a enfrentar a Moyano como candidato a presidente", afirmó el periodista en su misiva.

En tanto, se refirió al mal momento de Independiente en el torneo local: "En el plano deportivo siempre hay tres escenarios. El mejor, el regular y el malo. Se dio el tercero. ¿Responsables? Todos. Sería muy fácil endilgarles la culpa de todo al plantel profesional. No lo voy a hacer. Sin embargo, entiendo que la crisis económica, es mucho más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas".

También hizo alusión a la profunda crisis que atraviesa el club de Avellaneda. "Ya en el club, comenzó a pasar lo peor: la magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y por sobre todas las cosas los ingresos económicos mucho menor a los que se presumía. Inclusive teniendo hoy la segunda vestimenta más vendida del país, los ingresos por marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente", señaló.

Luego, en esta línea, agregó que "no obstante, el club canceló gracias a aportes, ventas de jugadores y diferentes ingresos, deudas por millones de dólares en estos meses. Desde la AFIP, pasando por inhibiciones, hasta meses de sueldos atrasados. Pero no alcanza", mientras que también expresó que "compromisos económicos, que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano, no aparecieron ni aparecen".

"Como tampoco un proyecto económico-financiero acorde al club. No era mi tarea ni confeccionarlo ni prepararlo. En una Comisión Directiva los roles se diversifican. Sin embargo, mi responsabilidad como Presidente me llevó a conseguir apoyos financieros sin los cuales el club no hubiera podido pagar los sueldos de diciembre o los aguinaldos", añadió Doman en la carta.