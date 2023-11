Jorge Almirón, tras la derrota de Boca: "El dolor es muy fuerte"

Almirón realizó un balance del rendimiento del equipo en el partido decisivo: "En el primer tiempo no fuimos nosotros, ya que nos costó porque ellos juegan bien. En el segundo tiempo nos soltamos y lo hicimos como teníamos que hacerlo. Entonces, lo empatamos y tuvimos los mejores momentos. Luego, el alargue costó, con un hombre de más pensamos que lo podíamos empatar, pero la expulsión cambió todo".

Por último, el DT destacó las virtudes del conjunto de La Ribera: "El equipo ha ganado muchas cosas, hoy no se ve nada positivo porque perdimos. Tiene mucho futuro el club. Muchos jugadores jóvenes que tuvieron su primera final y no es fácil jugar en este estadio, en este torneo y con este rival. Y por momentos fuimos superiores".

La segunda final de Copa Libertadores que perdió Almirón

El entrenador de Boca no pudo conquistar el máximo torneo de clubes de Sudamérica por segunda vez. Hace seis años, en la edición de 2017, dirigía a Lanús y perdió la serie decisiva frente a Gremio de Porto Alegre. En ese momento había perdido 1-0 en Brasil y luego cayó 2-1 en el estadio del Granate.