River da vuelta el partido en Córdoba y le gana a Instituto por la Liga Profesional

River Plate pierde 1-0 con Instituto en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 21 de la Liga Profesional. La Gloria no gana hace 3 jornadas , en las que sufrió 2 derrotas y consiguió tan solo 1 empate. El Millonario rompió su extensa mala racha durante el último fin de semana frente a Banfield . Dirige Andrés Merlos .

Se notó que River no arrancó bien pisado el encuentro en Alta Córdoba. Dominaba el balón, pero en cada avance del local, sufría. No fue casualidad, entonces, el primer gol de Instituto. Gregorio Rodríguez, en una corrida, encontró a la defensa visitante mano a mano y no perdonó: dejó atrás a González Pírez y, al entrar al área, el volante con un puntinazo marcó el 1-0.