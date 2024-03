Insólito récord: esta es la expulsión más rápida en la historia del fútbol

Este antecedentes ocurrió en el fútbol griego, pero quedó en la historia del deporte. Conocé la historia de Serge Djiehoua, el futbolista que menos tiempo jugó en un partido oficial por ser expulsado.

Serge Djiehoua fue el autor de la expulsión más veloz en la historia del fútbol. Fue a los 82 minutos del partido en el que se enfrentaron el Gylfadas contra el Olympiakos Volos.

El encuentro terminó 3 a 1 y Djiehuoua hizo historia en el deporte más popular del mundo cuando segundos después a su ingreso disputó una pelota y con su codo impactó la cara de su rival. El árbitro inmediatamente lo expulsó.

Embed - The fastest red card ever in football was crazy