Insólito: por la ausencia de Lionel Messi, Houston Dynamo regalará entradas a sus hinchas

El conjunto norteamericano, que enfrentará esta noche a Inter Miami, tomó la decisión tras conocerse que la Pulga no formará parte del encuentro.

El 10 no estará presente en Texas.

Inter Miami no contará con la presencia de su capitán, Lionel Messi, para visitar al Houston Dynamo , en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Major League Soccer (MLS) . Ante la ausencia imprevista del 10, el conjunto local decidió regalar entradas para los hinchas .

La Pulga no formará parte de Las Garzas debido a que el entrenador, Javier Mascherano , decidió darle descanso y que llegue en óptimas condiciones al duelo frente Cavalier de Jamaica , por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que se jugará el jueves.

Una vez que se tomó conocimiento de la falta de Messi, Houston Dynamo publicó un duro comunicado en el que detalló su plan para compensar a los espectadores, que pretendían observar al campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.

"El 'informe del estado de los jugadores' recientemente compartido para el partido no incluía al delantero Lionel Messi, pero se ha informado de que no ha viajado a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quien juega con nuestro oponente", manifestó el elenco de Texas, que regalará entradas a sus adicionados para los próximos partidos ya que tenía previsto llenar su estadio esta noche.

Cuánto valían las entradas para ver a Messi en Texas

Messi Inter Miami Kansas City Concachampions Messi festeja su primer gol del año por Concachampions.

En los días previos al encuentro entre Houston Dynamo e Inter Miami, por la MLS, hubo una gran expectativa por la visita de Lionel Messi a Texas. Por esa razón, las autoridades del conjunto local tenían la expectativa de vender las 22 mil localidades disponibles en el Shell Energy Stadium y pusieron las entradas a un valor mínimo de 80 dólares. Mientras que en la reventa se conseguían por u$s200, según trascendió en los medios locales.