Independiente volvió a perder: cayó 1-0 ante Banfield, quedó último y profundizó su crisis En su regreso a Avellaneda tras los graves incidentes por Copa Sudamericana, y con dos tribunas suspendidas, el Rojo no pudo con el Taladro y su gente explotó de bronca. Tras la derrota, renunció su entrenador Jorge Vaccari. Por







Martín Río festeja el único gol del partido.

Independiente perdió 1-0 frente a Banfield, en su regreso al estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini tras los graves incidentes ocurridos en el cruce frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, y profundizó su crisis futbolística e institucional: quedó último en la Zona B, no gana hace diez partidos y tras la derrota renunció su entrenador, Julio Vaccari. El Rojo no pudo ante el Taladro, que ganó merecidamente con gol de Martín Río, y sus hinchas explotaron de bronca.

En la previa, el encuentro no iba a ser uno más: era la vuelta de los hinchas a Avellaneda luego de la barbarie ocurrida en el duelo contra Universidad de Chile, que le costó la eliminación al Rojo de la Copa Sudamericana. En medio de cantos contra la AFA, la Conmebol y la dirigencia el ambiente no era el mejor.

Poco para hablar de un partido, que se jugaba más en las tribunas que en la cancha. Independiente, como en todo este semestre, nunca logró encontrar la manera de lastimar al rival. Es más, el equipo de Pedro Troglio aprovechó una de las pocas claras para abrir el marcador y llevarse los tres puntos de Avellaneda.

A los 37' del primer tiempo, Martín Río ganó de cabeza y puso el 1-0 de Banfield sobre Independiente, tras un córner de Gonzalo Ríos. El gol del Taladro fue demasiado para el Rojo, bloqueado futbolísticamente, que no supo cómo sacar adelante un encuentro para el olvido. Así, acumuló su décimo partidos sin victorias, y la renuncia de su entrenador Julio Vaccari fue inevitable.

Embed Se cansó la gente de Independiente y explotó el "JUGADORES" ante Banfield... pic.twitter.com/gt8w7fyav5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025 De esta manera, el Rojo, con un partido pendiente frente a Platense, se encuentra en el fondo de la Zona B y enfrentará el próximo domingo 21, desde las 14.30, ante San Lorenzo de Almagro por la 9ª jornada del Campeonato. Banfield, por su parte, figura entre los escoltas de Barracas Central con 13 unidades en la Zona A. La próxima fecha deberá visitar a Argentinos Juniors el domingo 21 de septiembre. Mirá el resumen de la derrota de Independiente frente a Banfield Embed