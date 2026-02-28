Loto Plus: resultado del sorteo 3861 del sábado 28 de febrero de 2026

Este sábado 8 de febrero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 1
Los números ganadores fueron: 03-04-05-12-27-34
6 aciertos: Vacante Premio: $381.182.264,31.-
5 aciertos: 12 ganadores. Premio: $17.436.780,90.-
4 aciertos: 655 ganadores. Premio: $3.487.356,18.-
Los números ganadores fueron: 04-20-26-27-32-44
6 aciertos: vacante. Premio: $7.309.001.669,38.-
5 aciertos: 9 ganador. Premio: $17.436.780,90.-
4 aciertos: 300 ganadores. Premio: $3.487.356,18.-
Los números seleccionados fueron: 05-11-13-19-36-39
6 aciertos: vacante. Premio: $1.188.759.887,20.-
Los números ganadores fueron: 06-08-13-19-26-35
5 aciertos: 24 ganadores. Premio: $44.912.920,50.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 4 de marzo a las 22. POZO ESTIMADO: $26.868.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.