Se destaca en Barracas Central, es el más gambeteador del Clausura 2025 y pertenece a un grande El delantero brilla en su nuevo club y lidera una de las estadísticas más importantes en ataque. Su préstamo fue extendido hasta 2026.







Es uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato y una de las revelaciones del año. Barracas Central

El joven delantero de Barracas Central lidera el ranking de gambetas exitosas del Torneo Clausura 2025, con un promedio superior a cuatro por partido.

Surgido de las inferiores de Independiente, fue cedido en busca de minutos y logró consolidarse como una de las figuras del equipo de Rubén Darío Insua.

Su préstamo, inicialmente pactado hasta diciembre de 2024, fue extendido por dos años más debido a su buen rendimiento.

Con solo 21 años, Ruiz combina desequilibrio, velocidad y eficacia, y su crecimiento despierta atención en el fútbol argentino. Javier Ruiz atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. Con apenas 21 años, el atacante surgido de Independiente se transformó en una de las figuras de Barracas Central y en el futbolista con más gambetas exitosas del Torneo Clausura 2025. Según las estadísticas oficiales, promedia 4,6 acertadas por encuentro, con una efectividad cercana al 50%, y suma dos goles en la actual campaña.

El joven delantero, que no fue tenido en cuenta por Julio Vaccari en el Rojo, encontró en el Guapo el espacio ideal para desplegar su talento y ganar confianza. Su capacidad para el uno contra uno, su velocidad en los metros finales y su juego vertical lo convirtieron en una pieza clave dentro del esquema ofensivo del equipo.

El préstamo de Ruiz, que inicialmente vencía a fines de 2024, fue extendido hasta diciembre de 2026 luego de un nuevo acuerdo entre Barracas Central e Independiente. La operación se mantiene sin opción de compra, aunque con la posibilidad de que el club de Avellaneda solicite su regreso si lo considera necesario.

Más allá de las cifras, el salto de calidad del futbolista se nota en su protagonismo dentro del plantel de Rubén Darío Insua. Con continuidad, goles y un rol determinante en ataque, Javier Ruiz se afianzó como uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato y una de las revelaciones del año.

Los números de Javier Ruiz en Independiente En su paso por Independiente, el atacante tuvo pocas oportunidades para mostrarse. Disputó apenas 12 partidos oficiales, entre Liga Profesional y Copa Argentina, acumulando 403 minutos en total. En esa etapa alternó entre el equipo titular y el banco de suplentes, sin lograr continuidad.

Su situación cambió radicalmente al llegar a Barracas Central, donde encontró confianza y regularidad. Desde su debut con el Guapo, jugó 40 encuentros, sumó 2.811 minutos y anotó cinco goles entre torneos locales y copas. Su aporte fue clave para que el equipo se mantenga en puestos de clasificación a los playoffs, ubicándose actualmente séptimo con 26 puntos, a falta de tres fechas para el cierre de la etapa regular.