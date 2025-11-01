1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se destaca en Barracas Central, es el más gambeteador del Clausura 2025 y pertenece a un grande

El delantero brilla en su nuevo club y lidera una de las estadísticas más importantes en ataque. Su préstamo fue extendido hasta 2026.

Por
Es uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato y una de las revelaciones del año.

Es uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato y una de las revelaciones del año.

Barracas Central
  • El joven delantero de Barracas Central lidera el ranking de gambetas exitosas del Torneo Clausura 2025, con un promedio superior a cuatro por partido.
  • Surgido de las inferiores de Independiente, fue cedido en busca de minutos y logró consolidarse como una de las figuras del equipo de Rubén Darío Insua.
  • Su préstamo, inicialmente pactado hasta diciembre de 2024, fue extendido por dos años más debido a su buen rendimiento.
  • Con solo 21 años, Ruiz combina desequilibrio, velocidad y eficacia, y su crecimiento despierta atención en el fútbol argentino.

Javier Ruiz atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. Con apenas 21 años, el atacante surgido de Independiente se transformó en una de las figuras de Barracas Central y en el futbolista con más gambetas exitosas del Torneo Clausura 2025. Según las estadísticas oficiales, promedia 4,6 acertadas por encuentro, con una efectividad cercana al 50%, y suma dos goles en la actual campaña.

El look que eligió Griezmann para un momento casual.
Te puede interesar:

Así es el look casual de Antoine Griezmann: sorprendió por la combinación de prendas que usó

El joven delantero, que no fue tenido en cuenta por Julio Vaccari en el Rojo, encontró en el Guapo el espacio ideal para desplegar su talento y ganar confianza. Su capacidad para el uno contra uno, su velocidad en los metros finales y su juego vertical lo convirtieron en una pieza clave dentro del esquema ofensivo del equipo.

El préstamo de Ruiz, que inicialmente vencía a fines de 2024, fue extendido hasta diciembre de 2026 luego de un nuevo acuerdo entre Barracas Central e Independiente. La operación se mantiene sin opción de compra, aunque con la posibilidad de que el club de Avellaneda solicite su regreso si lo considera necesario.

Más allá de las cifras, el salto de calidad del futbolista se nota en su protagonismo dentro del plantel de Rubén Darío Insua. Con continuidad, goles y un rol determinante en ataque, Javier Ruiz se afianzó como uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato y una de las revelaciones del año.

Javier Ruiz

Los números de Javier Ruiz en Independiente

En su paso por Independiente, el atacante tuvo pocas oportunidades para mostrarse. Disputó apenas 12 partidos oficiales, entre Liga Profesional y Copa Argentina, acumulando 403 minutos en total. En esa etapa alternó entre el equipo titular y el banco de suplentes, sin lograr continuidad.

Javier Ruiz

Su situación cambió radicalmente al llegar a Barracas Central, donde encontró confianza y regularidad. Desde su debut con el Guapo, jugó 40 encuentros, sumó 2.811 minutos y anotó cinco goles entre torneos locales y copas. Su aporte fue clave para que el equipo se mantenga en puestos de clasificación a los playoffs, ubicándose actualmente séptimo con 26 puntos, a falta de tres fechas para el cierre de la etapa regular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los dos jugadores están en el fútbol ruso, pero en distintos equipos.

En Argentina no paraban de hacer goles y en Europa les está costando mucho

Alexis Cuello grita con alma y vida el único gol del partido.
play

San Lorenzo frenó a Riestra y se quedó con un triunfazo en el Nuevo Gasómetro

Leandro Petersen y Claudio Tapia, de la AFA, junto a Juan Martin de la Serna y Juan Lavista, de Mercado Libre.

Mercado Libre será el sponsor principal de la Liga Profesional, tras un acuerdo con la AFA

Los estudios determinaron que Gonzalo Montiel sufrió un esguince de rodilla izquierda. 

Se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel en River, ¿llega al superclásico contra Boca?

Lamine Yamal sorprendió con un look retro.

Lamine Yamal, ícono de estilo: fichó por la moda sporty de los 90's con un conjunto espectacular

La lista definitiva de 21 futbolistas convocados por Diego Placente incluye a representantes de clubes locales e internacionales.

Ni Boca ni River: el club argentino que más futbolistas aporta a la Selección para el Mundial Sub-17

Rating Cero

Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Benjamín Vicuña, contra la China Suárez.

El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo"

últimas noticias

Entre los sitios más destacados para disfrutar de un buen bife con fritas, se encuentran dos que sobresalen por su calidad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bife con papas fritas

Hace 22 minutos
Lo que cambia no es el ritual, sino la forma de ejecutarlo.

Estas son las 3 costumbres que todos tratan de evitar para hacer el asado y que salga de la mejor manera

Hace 28 minutos
Su historia pone en foco la importancia de una detección temprana, incluso en mujeres jóvenes.

Se sentía cansada todo el tiempo, le dijeron que era muy joven para que le pase eso y un diagnóstico reveló lo inesperado: qué era

Hace 31 minutos
La Marcha del Orgullo se llevará adelante en CABA.

Marcha del Orgullo 2025: cuáles son los cortes de calles programados

Hace 42 minutos
La víctima tenía una grave herida cortante en el tórax.

Tragedia en Mar del Plata: salió a defender a su hija de una pelea y lo mataron de una puñalada

Hace 45 minutos