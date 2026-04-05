5 de abril de 2026 Inicio
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Tragedia en una feria de India: se desplomó una vuelta al mundo gigante con 70 personas a bordo

El juego mecánico, de gran altura, cedió en plena actividad. Hay al menos 37 heridos y varios permanecen en estado crítico tras el impactante accidente.

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Tragedia en una feria de India: se desplomó una rueda gigante con 70 de personas a bordo

Tragedia en una feria de India: se desplomó una rueda gigante con 70 de personas a bordo

Una rueda de la fortuna colapsó en pleno funcionamiento con más de 70 personas a bordo en la India. El accidente dejó un saldo de casi 40 heridos, varios de ellos en estado delicado.

Nicolás Maduro y Cilia Flores.
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El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la feria Bhaisaha Mela, en el estado de Uttar Pradesh. Según reportes de medios locales, la atracción apenas había comenzado a operar cuando comenzaron a escucharse ruidos extraños en la estructura. Algunos de los ocupantes advirtieron la situación, pero sus alertas no habrían sido atendidas.

Instantes después, la estructura cedió de manera repentina. La caída fue violenta: parte de los pasajeros salió despedida y otros quedaron atrapados entre los restos del juego mecánico, en medio de escenas de desesperación.

El predio estaba colmado de gente al momento del derrumbe, lo que agravó la situación. Tras el impacto, se activó un operativo de emergencia en el que intervinieron fuerzas de seguridad, trabajadores del lugar y vecinos, que colaboraron en las tareas de rescate.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona. Al menos diez de ellos presentan lesiones de gravedad y debieron ser derivados a hospitales especializados, donde permanecen bajo observación.

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