Histórico: Novak Djokovic es campeón de Ginebra y consiguió el título N°100 de su carrera

El segundo fue idéntico por lo disputado, pero se lo vio a Djokovic más determinante. Eso llevó a que, finalmente, se juegue el tiebreak, situación del juego que siempre le fue beneficiosa al número 6 del ranking ATP. Lo ganó 7-2 e igualó las cosas. Todo se difinió en el último.

En el tercero, el primero que pegó primero fue Hurkacz, quien se puso 3-1 con superioridad corporal. Seguro con su saque y determinante en pelotas donde hubo que desplegarse por la cancha. Sin embargo, cuando todo parecía terminar pronto, apareció una mejor versión de Novak y aprovechó las dificultades rivales –que eran pocas- .

Las mejores fotos de 2024 - Djokovic Clive Mason / Getty Images

Djokovic logró recuperar el quiebre y se volvió a igualar el partido. Como del otro lado tampoco aflojaba, el partido llegó a quedar más empardado imposible. 5-5 y nuevamente una posible definición en penales tenísticos. El serbio hizo su tarea y lo volvió a ganar en tiebreak.

Son 100 títulos entre ATP 250, 500, Masters 1000 y Grand Slam. Ya había estado a puertas en Shanghai donde perdió vs. el N°1 Jannik Sinner en 2024 y en marzo en Miami donde perdió vs. Jakub Mensik. En este caso, cerró una de sus deudas vs. Hubert Hurkacz.

Precisamente 40 títulos en Masters 1000, el más ganador de la historia en esa categoría. También es el que más Majors cosechó porque tiene 24, superior a Rafael Nadal con 22 y Roger Federer que cerró con 20.

Llega de buena manera a Roland Garros con 16 triunfos en la temporada con un título en la superficie, el primero luego de los Juegos Olímpicos de 2024 donde ganó el oro. Su debut en el segundo GS está confirmado y será ante Mackenzie Mc Donald.

La curiosidad del título 100 de Novak Djokovic con Nicolás Massú como víctima

El título N°100 de Novak Djokovic no fue nada fácil, pero finalmente lo logró. Fue ante Hubert Hurkacz en el ATP de Ginebra, pero un detalle llamó la atención porque el coach del polaco es actualmente Nicolás Massú. Paradójicamente, el primer título de Nole fue contra el chileno.

Massú Redes sociales

Se trata del ATP de Amersfoort en 2006 también sobre polvo de ladrillo. En ese momento, Nole era preclasificado N°3, mientras que Massú era el 4. El primer set fue también en tiebreak y finalizó 7-6 (5), pero el segundo terminó 6-4. Ahí comenzó a escribirse la historia de Novak.

Hoy Massú se dedica a ser entrenador del polaco y fue víctima nuevamente de Djokovic, quien ahora lleva 100 títulos en su haber.