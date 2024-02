River vs. Boca: los 10 máximos goleadores en la historia del Superclásico

River Redes sociales

El uruguayo fue vendido al Red Bull Leipzig de Alemania, pero a mediados del 2023 eligió jugar en Boca. Eso llamó la atención de los hinchas, pero le tienen cierto respeto por ser parte de la buena era de Gallardo. Por eso crearon el hashtag #UnaPlacaParaElChelo con el fin de reconocerlo.

“Me sumo a la movida, a los ídolos hay que homenajearlo en vida”, “El domingo hay que ovacionar a Saracchi y darle un presente por estar en los festejos de Madrid” y otro puso: “Ojalá la voz del estadio nombre a Saracchi y acalre que fue campeón dos veces frente a Boca”.

Gerard Piqué, hincha por River: sus recuerdos de Javier Mascherano y su buena relación con Jorge Brito

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué afirmó que si le dieran a elegir entre Boca y River se inclinaría por el Millonario: “Sé que hay mucha rivalidad. Siempre me gustó más River porque estuve con Mascherano mucho tiempo y me inculcó la historia y los colores. También conozco al presidente (Jorge Brito), me llevo muy bien con él".

El campeón del mundo con España en 2010, también fue consultado por el presente de Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca, que está pasando un difícil momento futbolístico: "Es un jugadorazo, siempre ha metido goles. No sé las expectativas cuando llegó cuáles eran, pero estoy convencido de que Cavani está teniendo un rendimiento bueno. A partir de ahí, si se espera que el rendimiento tenga que ser mejor o tenga que meter más goles, ahí va por cada uno. Estando en el campo es peligroso y te puede enchufar un gol".

Piqué y Brito entablaron un vínculo más cercano gracias a las parejas de ambos y también vinculado a los negocios.

Durante su diálogo con ESPN, el catalán recordó los momentos compartidos con los argentinos Lionel Messi, Javier Mascherano y Gabriel Milito, dejando una perlita vinculada a Qatar 2022. "Tengo una relación espectacular con él (Mascherano), está casi al mismo nivel que Gabi porque son muy parecidos sus liderazgos. Muy importante dentro del vestuario y nos complementábamos muy bien".